Долина намекнула, что перестала печалиться об утрате квартиры

Певица Лариса Долина на первом после истории с продажей квартиры концерте выразила надежду на то, что в предстоящем году все изменится к лучшему, передает корреспондент NEWS.ru. Посвежевшая после праздников исполнительница подчеркнула, что все испытания людям дает Бог, чтобы еще раз проверить себя.

Надеюсь, что все мы будем бесконечно счастливы в этом году, что все изменится к лучшему. Испытания Богом нам даны, чтобы мы проверили себя, так что все правильно в этой жизни, — заявила поклонникам Долина.

Ранее стало известно, что певица дала концерт в московском музыкальном баре Petter, рассчитанном примерно на семь десятков гостей — в зале всего 15 столиков по четыре места, но все заняты. Публика пришла разная: преимущественно посетители от 45 лет, но были и молодые пары. Гости принесли Долиной букеты белых роз — цветы лежат на соседних столиках и у сцены. Заведение работает в сегменте «выше среднего». Минимальный салат в меню стоит около 1500 рублей, бокал вина или шампанского — от 1000 рублей. Гости охотно заказывают еду и напитки, аплодируют артистке.