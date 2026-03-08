Богатырев бросил Арнтгольц на сцене после развода Богатырев не вышел на сцену с Арнтгольц во время выступления в театре

Актер Марк Богатырев не явился на спектакль «Тихий Дон» в театре «Русская песня», где должен был играть вместе с бывшей супругой Татьяной Арнтгольц, сообщает StarHit. Из-за его отсутствия начало представления задержали на полчаса — зрителей не пускали в зал, а затем на сцену вместо Богатырева вышел Дмитрий Миллер.

В окружении актера изданию рассказали, что его поступок стал полной неожиданностью для театра и всей труппы. Богатырев никого не предупредил о своем отсутствии и не брал трубку, когда с ним пытались связаться.

Мы сами не знаем, что происходит. Такого вообще никто не ожидал. Из-за этого и задержали начало, — уточнили в театре.

Богатырев и Арнтгольц прожили в браке пять лет и воспитывают сына Данилу. О разводе актер объявил в ноябре 2025 года, а около полутора года назад они перестали появляться вместе на публике. В последних интервью оба намекали на проблемы: Богатырев признавался, что у него не было примера полноценной семьи в детстве, а Арнтгольц сожалела, что из-за плотных графиков они редко виделись и не могли поддержать друг друга на премьерах.

