Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
08 марта 2026 в 14:41

Богатырев бросил Арнтгольц на сцене после развода

Богатырев не вышел на сцену с Арнтгольц во время выступления в театре

Актер Марк Богатырев Актер Марк Богатырев Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Актер Марк Богатырев не явился на спектакль «Тихий Дон» в театре «Русская песня», где должен был играть вместе с бывшей супругой Татьяной Арнтгольц, сообщает StarHit. Из-за его отсутствия начало представления задержали на полчаса — зрителей не пускали в зал, а затем на сцену вместо Богатырева вышел Дмитрий Миллер.

В окружении актера изданию рассказали, что его поступок стал полной неожиданностью для театра и всей труппы. Богатырев никого не предупредил о своем отсутствии и не брал трубку, когда с ним пытались связаться.

Мы сами не знаем, что происходит. Такого вообще никто не ожидал. Из-за этого и задержали начало, — уточнили в театре.

Богатырев и Арнтгольц прожили в браке пять лет и воспитывают сына Данилу. О разводе актер объявил в ноябре 2025 года, а около полутора года назад они перестали появляться вместе на публике. В последних интервью оба намекали на проблемы: Богатырев признавался, что у него не было примера полноценной семьи в детстве, а Арнтгольц сожалела, что из-за плотных графиков они редко виделись и не могли поддержать друг друга на премьерах.

Ранее 83-летний Харрисон Форд опроверг слухи о разводе, появившись на церемонии Actor Awards с супругой Калистой Флокхарт. Пара выглядела счастливой и охотно позировала фотографам, а актриса нежно поцеловала мужа.

Марк Богатырев
театры
выступления
супруги
Татьяна Арнтгольц
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Республиканцы поссорились из-за иранской кампании США
ПВО сбила над Россией более 150 беспилотников за шесть часов
Юрист ответил, что грозит москвичам за шум авто во дворе ночью
В Кузбассе закрывают школы и сады из-за вируса
Раскрыт сценарий США «войти и изъять» ядерные наработки Ирана
Проливные дожди и тепло до 0? Погода в Москве в середине марта: чего ждать
Палестинский посол предрек миру тяжелые последствия иранского кризиса
Дети остались сиротами после удара ВСУ по автомобилю в Запорожье
Дипломаты нашли новый способ эвакуации российских туристов из Катара
Mash: экс-участница «Дома-2» Берникова избила обувщика каблуком
Мужчина погиб под собственным грузовиком на западе Москвы
Жителям Тегерана рассказали, как уберечься от кислотного дождя
Еще один российский аэропорт перестал обслуживать авиарейсы
Петербуржца убили посреди ночи прямо в подъезде
Миранчук оформил первый дубль в MLS
Богатырев бросил Арнтгольц на сцене после развода
Погода в Москве в понедельник, 9 марта: ждать ли сильного снегопада и ветра
Названы самые редкие бриллианты в мире
Путину подарили икону из зоны СВО
Гладков раскрыл последствия атаки дрона ВСУ на авто
Дальше
Самое популярное
Жуткий план США потерпел крах: шок-прогноз Жириновского на 2026 год
Общество

Жуткий план США потерпел крах: шок-прогноз Жириновского на 2026 год

Налет на Саратов, 100 трупов жителей, госизмена: как ВСУ атакуют РФ 5 марта
Россия

Налет на Саратов, 100 трупов жителей, госизмена: как ВСУ атакуют РФ 5 марта

Нарезаю апельсин кружочками и кидаю на сковороду: простой и вкусный десерт к чаю за 10 минут
Общество

Нарезаю апельсин кружочками и кидаю на сковороду: простой и вкусный десерт к чаю за 10 минут

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.