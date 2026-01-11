Атака США на Венесуэлу
11 января 2026 в 13:07

Звезда «Кухни» улетел из России после развода

Богатырев после развода с Арнтгольц улетел в Таиланд

Марк Богатырев Марк Богатырев Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Актер Марк Богатырев после развода с коллегой Татьяной Арнтгольц улетел из России и проводит начало года в Таиланде. В соцсети Instagram (деятельность в РФ запрещена) он рассказал, что старается приезжать в королевство каждый год, чтобы ощутить простоту мира и вернуться к себе настоящему. В своих рассуждениях артист подчеркнул, что, проживая сложные эмоции, человек словно заново учится безусловной любви и принятию себя.

Важно, что как бы мы не стремились к обладанию, к стремлению достигать и самоутверждаться в обществе, нам нельзя забывать о честности и щедрости по отношению к себе и миру! — написал он.

Ранее сообщалось, что брак актера с Арнтгольц официально расторгнут. 11 декабря суд утвердил развод, хотя ни сами бывшие супруги, ни их представители на заседании не присутствовали. До этого он отрицал в разговорах с журналистам, что его брак с актрисой дал трещину.

Юрист Людмила Александрова заявила NEWS.ru, что общий сын артистов, вероятнее всего, останется жить с матерью. По ее словам, на принятие данного решения может оказать влияние возраст ребенка, который требует материнского ухода.

