11 декабря 2025 в 13:36

Юрист рассказала, может ли Богатырев забрать сына у Арнтгольц

Юрист Александрова: сын Арнтгольц и Богатырева останется с матерью после развода

Марк Богатырев Марк Богатырев Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
После расторжения брака актеров Марка Богатырева и Татьяны Арнтгольц их общий сын, вероятнее всего, останется жить с матерью, заявила NEWS.ru юрист Людмила Александрова. По ее словам, на принятие данного решения может оказать влияние возраст ребенка, который требует материнского ухода.

Расторжение брака четы Богатырев — Арнтгольц через мировой суд могло произойти по разным причинам, об этом можно только догадываться, учитывая, что пара хранит молчание. Например, стороны обо всем договорились до суда, а расторжение брака — это юридическая тонкость, чтобы поставить точку. А может быть и другой сценарий. А что касается общего сына, которому сейчас четыре года, то, считаю, что в случае возможного спора о месте жительства, суд его оставит с мамой. Ребенок еще маленький, нуждается в материнской заботе и воспитании, — пояснила Александрова.

Она подчеркнула, что Богатырев сам подал заявление о разводе в мировой суд. По его мнению юриста, вероятно, актеру понадобился статус холостяка, и он решил не откладывать этот вопрос. Александрова заключила, что если у артистов имеются совместно нажитые активы, то они будут разделены поровну, если только супруги не заключили брачный договор.

Ранее сообщалось, что мировой суд Нижегородского района Москвы официально расторг брак между Богатыревым и Арнтгольц. Заседание прошло без участия артистов.

