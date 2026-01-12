Роснедра раскрыли прирост готовых к добыче запасов нефти

Федеральное агентство по недропользованию (Роснедра) обнародовало предварительные итоги прироста запасов нефти и газа за 2025 год. Глава ведомства Олег Казаков сообщил РИА Новости, что страна располагает 490 млн тонн нефти, по промышленным категориям подготовленных к добыче.

Стоит учитывать, что часть объектов все еще в экспертизе, но, по предварительным данным, мы получили прирост запасов нефти примерно 666 млн тонн, из них 490 млн — это промышленные категории ABC1, то есть подготовленные к добыче, — пояснил он.

Это запасы, уже полностью подготовленные к разработке. Прирост газовых запасов предварительно оценен в 679 млрд кубометров, из них готовых к добыче — 650 млрд.

Ранее стало известно, что Россия демонстрирует темпы воспроизводства запасов драгоценных металлов, которые значительно превосходят объемы текущей добычи. Как заявил Олег Казанов, по золоту прирост составил 542 тонны, в то время как добыча за 2024 год зафиксирована на отметке 477,6 тонны.

Также сообщалось, что в 2025 году в России зарегистрировано более 200 новых месторождений твердых полезных ископаемых, поставленных на государственный баланс. Среди наиболее значимых открытий — месторождения калийно-магниевых солей. В Саратовской области это Иванихинское месторождение с запасами в 1 млрд тонн.