День матери
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
28 ноября 2025 в 08:49

Россия открыла сотни залежей полезных ископаемых за год

Роснедра: в 2025 году удалось поставить на баланс свыше 200 месторождений ТПИ

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

В 2025 году в России зарегистрировано более 200 новых месторождений твердых полезных ископаемых, поставленных на государственный баланс, сообщила РИА Новости пресс-служба Роснедр. Среди наиболее значимых открытий — месторождения калийно-магниевых солей. В Саратовской области это Иванихинское месторождение с запасами в 1 млрд тонн.

Ежегодно силами недропользователей и государства удается открывать порядка 200 новых месторождений твердых полезных ископаемых. <...> Нынешний год не стал исключением, и уже сейчас открыто и поставлено на баланс более 200 месторождений, — сказано в сообщении.

Также в ведомстве выделили открытие Целинного месторождения с 2 млрд тонн калийно-магниевых солей. В Иркутской области обнаружен участок недр Жидойское, содержащий 17,3 млн тонн титановых руд, 6,3 млн тонн фосфора и 218,8 млн тонн железной руды.

Ранее руководитель Роснедр Олег Казанов говорил, что Томторское и Ловозерское месторождения обладают потенциалом для обеспечения редкоземельными металлами как России, так и мирового рынка. Из общих российских запасов редкоземельных металлов объемом 28,5 млн тонн на эти два месторождения приходится 11 млн тонн.

ископаемые
экономика
регионы
металлы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Сийярто оценил энергетическое сотрудничество Венгрии с Россией
Поток валюты в Россию резко просел
Соучастница громкого убийства адвоката вышла на свободу
Россиян предупредили о риске повторного обмана мошенниками
В Москве пожаловались на крупный сбой в WhatsApp
Психолог раскрыла, почему подростки начинают употреблять наркотики
В Кремле подтвердили встречу Путина с одним европейским лидером 28 ноября
В России отменили ограничения в трех аэропортах
В России планируют ввести «период охлаждения» для сделок с недвижимостью
Россиянину вынесли суровый приговор за комментарии и переводы ВСУ
«Опыт показал»: украинский кризис может сильно повлиять на армию США
Меркель ответила, виновата ли Польша в украинском конфликте
ВС России освободили три опорных пункта ВСУ в районе Красного Лимана
К Ермаку нагрянули с обыском после отказа от важного пункта плана Трампа
«Ленфильм» подал в суд на задолжавшего 2,5 млн рублей режиссера
Названы наиболее популярные среди россиян специальности в колледжах
ФСБ задержала контрабандиста военного оборудования на Урале
В истории об исчезновении семьи Усольцевых появились новые версии
Люксовая машина Жириновского дважды попала в ДТП
Как быстро накопить на первый взнос по ипотеке: пошаговый план
Дальше
Самое популярное
6 рецептов новогодних салатов, чтобы удивить гостей и порадовать близких
Семья и жизнь

6 рецептов новогодних салатов, чтобы удивить гостей и порадовать близких

Только шпроты, лаваш и плавленые сырки — делаю вкуснейшие рулетики на новогодний стол: просто и очень вкусно
Общество

Только шпроты, лаваш и плавленые сырки — делаю вкуснейшие рулетики на новогодний стол: просто и очень вкусно

Беру грибы и кусочек сыра и накрываю праздничный стол! Готовлю новогодний рулет — вкуснее и проще кордон блю
Общество

Беру грибы и кусочек сыра и накрываю праздничный стол! Готовлю новогодний рулет — вкуснее и проще кордон блю

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.