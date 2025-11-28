Россия открыла сотни залежей полезных ископаемых за год Роснедра: в 2025 году удалось поставить на баланс свыше 200 месторождений ТПИ

В 2025 году в России зарегистрировано более 200 новых месторождений твердых полезных ископаемых, поставленных на государственный баланс, сообщила РИА Новости пресс-служба Роснедр. Среди наиболее значимых открытий — месторождения калийно-магниевых солей. В Саратовской области это Иванихинское месторождение с запасами в 1 млрд тонн.

Ежегодно силами недропользователей и государства удается открывать порядка 200 новых месторождений твердых полезных ископаемых. <...> Нынешний год не стал исключением, и уже сейчас открыто и поставлено на баланс более 200 месторождений, — сказано в сообщении.

Также в ведомстве выделили открытие Целинного месторождения с 2 млрд тонн калийно-магниевых солей. В Иркутской области обнаружен участок недр Жидойское, содержащий 17,3 млн тонн титановых руд, 6,3 млн тонн фосфора и 218,8 млн тонн железной руды.

Ранее руководитель Роснедр Олег Казанов говорил, что Томторское и Ловозерское месторождения обладают потенциалом для обеспечения редкоземельными металлами как России, так и мирового рынка. Из общих российских запасов редкоземельных металлов объемом 28,5 млн тонн на эти два месторождения приходится 11 млн тонн.