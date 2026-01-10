Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
10 января 2026 в 13:49

Медведев поставил Западу ультиматум из-за военного контингента на Украине

Медведев: Россия не приемлет никакой военный контингент стран Запада на Украине

Дмитрий Медведев Дмитрий Медведев Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Россия не приемлет никакой военный контингент западных стран на Украине, заявил в соцсети X заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Свой пост он сопроводил видео удара «Орешником» в качестве предупреждения «европейским правящим придуркам».

Европейские правящие придурки все-таки хотят войны в Европе. Тысячи раз было сказано, что Россия не приемлет никакой военный контингент из стран Европы или НАТО на Украине, — отметил Медведев.

До этого зампредседателя Совбеза заявлял, что события в Венесуэле продемонстрировали, что чувствовать себя в безопасности не может ни одна страна, которая не угодит Вашингтону. По словам Медведева, речь идет в том числе и о Гренландии.

Ранее западные аналитики сообщили, что большая часть Европейского союза расположена в зоне досягаемости ракетного комплекса «Орешник». В частности, он может достичь Великобритании в течение 10 минут, если будет отправлен с западной части России.

Дмитрий Медведев
ракета «Орешник»
Украина
Запад
