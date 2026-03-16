16 марта 2026 в 16:06

Лавров высказался о потенциальных последствиях войны в Иране

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
В Москве не берутся прогнозировать последствия кризиса на Ближнем Востоке, если стороны не остановят эскалацию, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. По словам министра, противоречивые сигналы от участников конфликта делают любые прогнозы крайне затруднительными, передает пресс-служба ведомства.

Что касается перспектив этого конфликта, трудно сказать. <...> Трудно прогнозировать, какие последствия этот кризис может иметь, чем он может закончиться, если сейчас немедленно не остановиться, не образумиться и не начать выработку договоренностей, которые на этот раз не будут сорваны, — сказал он.

Ранее министр отметил, что Соединенные Штаты и Израиль просчитались, полагаясь на быструю реализацию своих задач на иранской территории. Руководитель российского дипломатического ведомства охарактеризовал нападение на Исламскую Республику как совершенно неспровоцированное и отметил неизбежность ответной реакции на подобные действия.

Кроме того, Лавров заявил о необходимости немедленного прекращения огня всеми сторонами ближневосточного противостояния, поскольку боевые действия приводят к жертвам среди гражданского населения и разрушению мирной инфраструктуры. По словам министра, участникам конфликта следует возобновить переговорный процесс, если они еще не утратили надежду на дипломатическое решение.

