В Польше возле границы с Украиной нашли обломки НЛО В Польше сообщили об обнаружении неизвестных обломков в Люблинском воеводстве

Обломки неопознанного летательного объекта обнаружены на востоке Польши вблизи украинской границы, сообщает местная радиостанция RMF FM. Инцидент произошел во Влодавском районе Люблинского воеводства, где местный житель наткнулся на фрагменты неизвестного аппарата в лесном массиве.

По информации издания, обломки нашел житель деревни Кшивовежбы примерно в двух километрах от населенного пункта. Мужчина обнаружил части конструкции во время прогулки по лесу и сразу же сообщил о находке компетентным службам.

На данный момент информация о происхождении летательного аппарата отсутствует. Неизвестно также время его падения на польскую территорию и принадлежность объекта к какому-либо государству или военной структуре.

Ранее сообщалось, что система противодействия беспилотникам «Сан» (San), которую разрабатывает польско-норвежский консорциум, предварительно обойдется Варшаве в €3,5 млрд. Финансирование выделят из кредитного механизма ЕС объемом €150 млрд, согласованного весной 2025 года. Первые комплекты поступят в войска до конца 2026 года, а полная готовность ожидается к 2027–2028 годам.