Сердцу не прикажешь: как правильно питаться, чтобы не «заработать» инфаркт

Сердцу не прикажешь: как правильно питаться, чтобы не «заработать» инфаркт

Американская кардиологическая ассоциация выпустила новое руководство по питанию. В нем собраны рекомендации, какие продукты нужно есть, чтобы максимально долго сохранить здоровыми главный орган и сосуды. К каким советам специалистов стоит прислушаться, что наносит наибольший вред сердечно-сосудистой системе и может привести к инфаркту — в материале NEWS.ru.

Каких пищевых привычек стоит придерживаться

То время, когда многие люди пытались сбалансировать исключительно витамин С или омега-3, ушло, рассказала в беседе с NEWS.ru практикующий преподаватель медвуза, врач-кардиолог, кандидат медицинских наук Ирина Васильева. По ее словам, важен общий контекст рациона в течение длительного времени.

«Подобный подход создает гибкость. Пищевые паттерны должны охватывать все напитки и продукты, потребляемые в течение дня, независимо от того, приготовлены ли они дома или куплены в заведениях общепита», — уточнила доктор, говоря о новых рекомендациях «диеты для сердца».

Полезен ли бокал вина для работы сердца

По словам Васильевой, на протяжении длительного времени концепция умеренного потребления вина для здоровья сосудов была весьма популярной темой.

«Однако полученные новые данные разрушают этот миф. Если вы не употребляете алкоголь, то и не начинайте этого делать. Помните, что между потреблением алкоголя и артериальным давлением нет безопасной зоны. При этом есть прямая и прогрессивная связь: чем больше вы пьете, тем выше риск гипертензии», — сказала собеседница.

Она также отметила, что алкоголь — это не только удар по сердцу, но и доказанный фактор риска развития рака груди, печени, а также толстой кишки.

Какие продукты надо есть, а какие — исключить, чтобы не навредить сердцу

Согласно обновленному руководству по питанию, следует отдавать приоритет растительным белкам, рассказала Васильева. По ее словам, бобовые (фасоль, чечевица) и орехи должны стать основой рациона.

«Замена мяса растениями — это кратчайший путь к метаболическому здоровью. Стоит также регулярно потреблять рыбу и морепродукты, но только в нежареном виде. Если говорить про красное мясо, то следует отдавать предпочтение постным кускам. Нужны минимальные порции и редкая частота», — сообщила специалист.

По ее словам, западные кардиологи рекомендуют избегать кокосового и пальмового масел. По содержанию насыщенных жиров они ближе к животным жирам, чем к растительным.

«Для сосудов важны ненасыщенные жиры: оливковое, рапсовое и другие нетропические растительные масла вместо избытка сливочного масла, сала и других источников насыщенных жиров», — пояснила NEWS.ru кардиолог Мария Чайковская.

Какие продукты наносят вред сердцу

Еще одно важное изменение в руководстве по питанию 2026 года — более жесткое отношение к ультраобработанным продуктам, подчеркнула Чайковская.

«Чем меньше в рационе сладких напитков, десертов на каждый день, фабричных снеков, колбасы, сосисок, других полуфабрикатов и готовой еды, тем лучше для давления, массы тела и общего сердечно-сосудистого риска. Американское руководство отдельно подчеркивает, что нужно соблюдать эти принципы не только дома, но и в ресторане, при доставке и покупке готовой еды», — сказала специалист.

По ее мнению, не нужно стремиться к показной «стерильности» рациона. Гораздо важнее, чтобы вы долго придерживались такого подхода к еде.

«Эта долговременная привычка сейчас рассматривается как основа защиты сердца и сосудов», — подчеркнула Чайковская.

Васильева также обратила внимание на то, что веганское — не значит здоровое. Многие современные альтернативы мясу являются ультраобработанными продуктами. Например, в растительном бургере может быть избыток натрия, стабилизаторов и консервантов, сказала врач-кардиолог.

Кардиологи подтвердили, что избыток соли и сахара — без всякого преувеличения тихие убийцы, спрятанные в 75% готовых продуктов. При этом Васильева отметила, что в настоящее время появились новые инструменты защиты.

«Во-первых, задействуйте калий против натрия. Натрий повышает давление, калий — снижает, чтобы нейтрализовать вред соли. Активнее налегайте на овощи и фрукты, используйте солезаменители, обогащенные калием. Это одна из ключевых практических рекомендаций для снижения артериального давления без потери вкуса. Однако пациенты, принимающие некоторые группы препаратов, должны это делать только по согласованию с врачом», — подчеркнула врач.

Еще один лайфхак — промывание консервированных овощей и бобовых проточной водой значительно снижает содержание в них добавленного натрия.

Васильева также рассказала, что цельные фрукты всегда лучше соков, поскольку в напитках нет клетчатки, зато имеется в избытке концентрированный сахар.

«Различные исследования подтверждают, что получение более 25% суточной энергии из добавленных сахаров утраивает риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний», — резюмировала кардиолог.

Какие факторы представляют наибольшую опасность для сердца

Сердечно-сосудистый риск складывается из нескольких слоев: давления, липидов, сахара, курения, веса, стресса, питания, движения и сна, пояснила Чайковская. По ее словам, когда один фактор неблагоприятен, другие могут ослабить его действие.

По словам специалиста, чрезвычайно важно компенсировать все возможные риски и не ограничиваться в вопросах здоровья только организацией правильного питания.

Как сохранить здоровое сердце у ребенка

Здоровье сердца формируется не диетами на месяц, а привычками на годы, пояснил в разговоре с NEWS.ru член Союза педиатров России Дмитрий Малых. По его мнению, правильное пищевое поведение должно закладываться с детства. Это принципиально важный момент, который подтверждается большим массивом данных.

