Кардиолог напомнил о влиянии кофе на работу сердца

Кардиолог Бонадыкова: избыток кофе чреват ощущением перебоев в работе сердца

Злоупотребление кофе может привести к ощущению перебоев в работе сердца, учащенному пульсу и проблемам со сном, предупредила в беседе с Lenta.ru кардиолог Валерия Бонадыкова. По словам врача, реакция организма на этот напиток зависит от дозы, крепости и времени употребления.

Ключевым провокатором проблем с сердцем является сон. Если кофе сдвигает засыпание и снижает качество ночного отдыха, давление и самочувствие часто ухудшаются из-за недосыпа. Типичная схема выглядит так: усталость компенсируют кофеином, сон становится хуже, утром снова растет потребность в кофе. Этот круг повышает чувствительность к симптомам, — уточнила Бонадыкова.

По словам врача, наличие или отсутствие кофе в рационе играет вторичную роль в вопросах профилактики сердечно-сосудистых заболеваний. Чтобы снизить риск инфаркта и инсульта, в первую очередь необходимо контролировать давление, уровень сахара и холестерина, отказаться от курения, регулярно заниматься спортом, следить за весом и высыпаться.

Ранее кардиолог Татьяна Куприй заявила, что повышение давления у здорового человека может быть реакцией на недостаток сна, стресс, злоупотребление кофеином, никотином, энергетическими напитками или на несколько факторов сразу. В этом случае она посоветовала обеспечить пациенту покой и впустить свежий воздух в помещение.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Север Украины оказался в темноте
«Радиостанция Судного дня» передала восьмое послание за день
Боня ответила на предложение Соловьева прийти к нему на телешоу
Бойцы ВСУ открыто назвали Зеленского предателем
Посол Ирана заявил об исторической победе над США и Израилем
Прокурор согласился за 6 млн рублей утилизировать отходы в воинской части
Евросоюз ограничил импорт российских металлов
Военэксперт оценил последствия ядерных учений Франции и Польши
Завалившим ОГЭ школьникам дали возможность получить профессию
Израиль выразил желание возобновить конфликт с Ираном
«Навсегда»: в Германии заявили о серьезных изменениях в отношениях с РФ
Трамп «проверил на вшивость» союзников по НАТО во время операции в Иране
В «Транснефти» оценили перспективы для прокачки нефти в ФРГ по «Дружбе»
Евросоюз ввел санкции против популярного российского банка
В ГД захотели ввести скидку 50% студентам на билеты перед отбытием поезда
Кабмин выделит миллиард рублей на путевки в лагеря для детей из приграничья
Американка сделала музыкальную подвеску из скелета сестры
Украинцы бегут в панике, «попкорновая» болезнь в РФ: что будет дальше
Россиянка закопала сотни тысяч рублей на кладбище ради «снятия порчи»
«Обводят вокруг пальца»: Медведев о выдаче Киеву Евросоюзом €90 млрд
Дальше
Самое популярное
Выпавшая из окна школы в Калининграде восьмиклассница скончалась
Регионы

Выпавшая из окна школы в Калининграде восьмиклассница скончалась

Пачка творога и ложка ванили — через 20 минут на столе нежные «косынки»: мягче пуха и вкуснее бисквита
Общество

Пачка творога и ложка ванили — через 20 минут на столе нежные «косынки»: мягче пуха и вкуснее бисквита

Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных
Общество

Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных

