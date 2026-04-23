Кардиолог напомнил о влиянии кофе на работу сердца

Злоупотребление кофе может привести к ощущению перебоев в работе сердца, учащенному пульсу и проблемам со сном, предупредила в беседе с Lenta.ru кардиолог Валерия Бонадыкова. По словам врача, реакция организма на этот напиток зависит от дозы, крепости и времени употребления.

Ключевым провокатором проблем с сердцем является сон. Если кофе сдвигает засыпание и снижает качество ночного отдыха, давление и самочувствие часто ухудшаются из-за недосыпа. Типичная схема выглядит так: усталость компенсируют кофеином, сон становится хуже, утром снова растет потребность в кофе. Этот круг повышает чувствительность к симптомам, — уточнила Бонадыкова.

По словам врача, наличие или отсутствие кофе в рационе играет вторичную роль в вопросах профилактики сердечно-сосудистых заболеваний. Чтобы снизить риск инфаркта и инсульта, в первую очередь необходимо контролировать давление, уровень сахара и холестерина, отказаться от курения, регулярно заниматься спортом, следить за весом и высыпаться.

Ранее кардиолог Татьяна Куприй заявила, что повышение давления у здорового человека может быть реакцией на недостаток сна, стресс, злоупотребление кофеином, никотином, энергетическими напитками или на несколько факторов сразу. В этом случае она посоветовала обеспечить пациенту покой и впустить свежий воздух в помещение.