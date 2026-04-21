Россиянам посоветовали эффективную профилактику гипертонии

С точки зрения доказательной медицины давление можно снижать без лекарств, но это предполагает работу вдолгую, рассказал NEWS.ru кардиолог и блогер Филипп Кузьменко. По его словам, необходимо поддерживать нормальный вес, ограничить потребление соли, обеспечить регулярную физическую активность и скорректировать питание. Также, по его словам, при появлении симптомов нельзя откладывать поход к врачу.

Нужно избавляться от лишнего веса, двигаться, ограничить соль. Это меры профилактики, а не экстренной помощи. Базовая рекомендация — даже при отсутствии жалоб хотя бы раз в год измерять давление. При повторяющихся повышениях — обращаться к врачу и подбирать лечение, — сказал Кузьменко.

Он добавил, что гипертонию можно контролировать, если соблюдать рекомендации врача. По его словам, осознанный подход в этом вопросе существенно снижает риски развития инсульта и инфаркта.

Ранее кардиолог Ирина Литвякова предупредила, что ОРВИ и грипп могут привести к миокардиту — воспалению сердечной мышцы, нарушениям ритма сердца и обострению хронических болезней этого органа. По ее словам, вирус атакует не только дыхательную, но и сердечно-сосудистую систему.