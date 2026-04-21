21 апреля 2026 в 18:15

Россиянам посоветовали эффективную профилактику гипертонии

Кардиолог Кузьменко: чтобы избежать гипертонии, надо поддерживать нормальный вес

С точки зрения доказательной медицины давление можно снижать без лекарств, но это предполагает работу вдолгую, рассказал NEWS.ru кардиолог и блогер Филипп Кузьменко. По его словам, необходимо поддерживать нормальный вес, ограничить потребление соли, обеспечить регулярную физическую активность и скорректировать питание. Также, по его словам, при появлении симптомов нельзя откладывать поход к врачу.

Нужно избавляться от лишнего веса, двигаться, ограничить соль. Это меры профилактики, а не экстренной помощи. Базовая рекомендация — даже при отсутствии жалоб хотя бы раз в год измерять давление. При повторяющихся повышениях — обращаться к врачу и подбирать лечение, — сказал Кузьменко.

Он добавил, что гипертонию можно контролировать, если соблюдать рекомендации врача. По его словам, осознанный подход в этом вопросе существенно снижает риски развития инсульта и инфаркта.

Ранее кардиолог Ирина Литвякова предупредила, что ОРВИ и грипп могут привести к миокардиту — воспалению сердечной мышцы, нарушениям ритма сердца и обострению хронических болезней этого органа. По ее словам, вирус атакует не только дыхательную, но и сердечно-сосудистую систему.

Анна Акимова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Не просто давался»: раскрыты сложности при освобождении Волчанских Хуторов
Стало известно, какое наказание понесут петербуржцы за секс на кладбище
В Госдуме раскрыли, стоит ли ожидать бунта в рядах ВСУ
В Чехии раскрыли, на каких условиях Украина получит €90 млрд
Моргенштерн попал на деньги, жуткое ДТП на Садовом кольце: что дальше
Кардиолог дала советы, как снизить давление без лекарств
«Проще называть его Женей»: первый сын Плющенко впервые высказался от отце
«Ты мне не гарант»: Зеленский плюнул в лицо Трампу и решил воевать дальше
«Жизнь, как триллер»: Мизулина пожаловалась, что живет взаперти
Иран довел производителя презервативов до отчаянных мер
Американцы честно высказались об умственных способностях Трампа
«Противоречивые сигналы»: Иран объяснил, чего ждет от США
В Минпромторге раскрыли суть законопроекта о скидках на маркетплейсах
Арестована виновница смертельного ДТП на Садовом
Собчак попросила Бастрыкина проверить слова Соловьева о Боне
Гипертоникам объяснили, при каких симптомах нужно срочно вызывать скорую
Опубликовано фото взорвавшейся в руках пермского школьника пачки денег
В российском регионе объявили ракетную опасность
«Вредные советы» Остера направят на проверку
Появились новые данные о смерти туристок в горах Бурятии
Дальше
Самое популярное
Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных
Общество

Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 11: кто снял маску 19 апреля, кто остался
Общество

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 11: кто снял маску 19 апреля, кто остался

«Похоронит Украину»: Жириновский назвал точную дату ухода Зеленского
Общество

«Похоронит Украину»: Жириновский назвал точную дату ухода Зеленского

