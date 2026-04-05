Предупредить инфаркт: симптомы, группы риска. Врач ответил на все вопросы

Риск инфаркта есть в любом возрасте, особенно если человек не придерживается здорового образа жизни. По данным ВОЗ, 20 из 100 скончавшихся от данного недуга могли выжить при отсутствии вредных привычек. NEWS.ru поговорил с кардиологом Красногорской больницы Минздрава Подмосковья Александром Рогачевым и выяснил, как предотвратить инфаркт.

Что происходит при инфаркте

Инфаркт — это некроз тканей из-за нарушения локального кровообращения в органе (ишемии). Вопреки распространенному мнению, резкая боль за грудиной не всегда говорит о надвигающемся ударе. К примеру, у пациентов с диагностированным сахарным диабетом или у тех, кто уже пережил инфаркт, этот симптом может вовсе исчезнуть. Таким образом, самостоятельно определить, что именно происходит с организмом, становится сложнее.

Отдаленные и необычные признаки скорого инфаркта

Об инфаркте может говорить странная нетипичная зубная боль, особенно в левой части рта, которая может вызывать холодный пот. Человек начинает замечать за собой тревожность, панические атаки. Затем происходит головокружение, одышка, нехватка воздуха, вскоре — значительное повышение температуры вплоть до 38,5 градуса.

Главное — вовремя вызвать скорую медицинскую помощь, а не ждать, пока боль утихнет самостоятельно. Лучше некоторое время полежать в больничной палате под наблюдением специалистов, чем восстанавливаться после смертельно опасного инфаркта.

Как оказать первую помощь человеку с инфарктом

Для помощи человеку с инфарктом необходимо сразу вызывать скорую медицинскую помощь и обеспечить пострадавшему приток свежего воздуха. Посадите его так, чтобы он облокотился на диван или на кресло, а лучше всего — лег. Постарайтесь объяснить, что нельзя делать резких движений для его же блага. Запрещено давать нитроглицерин, поскольку этот препарат может вызвать резкое повышение артериального давления. Можно предложить половину таблетки аспирина, если у человека нет аллергии и он в состоянии жевать.

Обрекает ли инфаркт на жизнь бок о бок с таблетками

Многие люди, попавшие в больницу после инфаркта, думают, что до конца жизни будут сидеть на таблетках, а их сердце станет дряхлым. Это миф. После инфаркта реально вернуться к полноценной жизни, если соблюдать все рекомендации врачей, вести здоровый образ жизни и не забывать о физической активности. Конечно, важно принимать некоторые препараты для более быстрого восстановления и предотвращения рецидива.

Кому грозит инфаркт в первую очередь

Речь идет о людях, страдающих ожирением, нарушением липидного обмена, пациентах с повышенным артериальным давлением, гипертонией, сахарным диабетом, а также о заядлых курильщиках и тех, кто ведет недостаточно активный образ жизни. Следует уточнить, что у так называемого тихого инфаркта симптомы и группы риска другие. При сильной слабости и нарушении ритма сердца необходимо как можно быстрее обратиться к врачу и пройти необходимые обследования.

Если тихий инфаркт все-таки произошел, сердце, как и весь организм, уже подвержено огромному риску. Задуматься об этом следует, в частности, мужчинам: по статистике, тихий инфаркт миокарда у мужчин встречается в пять раз чаще, чем у женщин; людям старше 40 лет, пациентам с наследственной предрасположенностью и тем, кто уже перенес инфаркт.

Какая еда повышает риск инфаркта

В первую очередь необходимо скорректировать рацион: организму нужно получать максимальное количество питательных элементов, чтобы не допустить рецидив. Пациентам следует ограничить потребление соли до 5 г в сутки, исключить жирную, жареную и острую пищу, а также продукты с трансжирами, зато увеличить потребление овощей и фруктов (500 г в сутки, разбить на четыре приема).

Рекомендуется употреблять постное мясо, птицу, цельнозерновые продукты, рыбу — один-два раза в неделю, а бобовые и несоленые орехи — в количестве 30 г в день. Они обладают уникальным составом, который способствует нормализации артериального давления, устранению холестериновых бляшек.

Лучше полностью исключите алкоголь. Одна стандартная доза — 40 мл крепких спиртных напитков или 120 мл сухого вина, или 330 мл пива. Ограничить легкоусвояемые углеводы (хлебобулочные изделия, сладости) — они содержат холестерин, который может усугубить состояние сердечно-сосудистой системы.

Можно ли заниматься спортом после инфаркта

После инфаркта миокарда многие боятся физических нагрузок, опасаясь навредить сердцу. Однако движение, наоборот, помогает организму восстановиться и предотвращает повторные проблемы с сосудами. Главное — знать меру и действовать осознанно.

Какие препараты могут выписать после инфаркта

К лекарственным препаратам, которые человек должен будет употреблять в течение обозначенного лечащим врачом времени, относятся: антиагреганты — ежедневно, длительно. Часто назначается комбинация из двух препаратов — двойная антиагрегантная терапия. Бета-блокаторы — для снижения частоты сердечных сокращений и защиты миокарда. Ингибиторы АПФ или сартаны — при наличии гипертонии, сниженной фракции выброса ЛЖ или диабета. Статины — для контроля уровня холестерина и стабилизации атеросклеротических бляшек.

Нельзя прекращать лечение без согласования с врачом, придерживайтесь назначенной схемы лечения. При появлении побочных или нежелательных эффектов — немедленно сообщить врачу. Важно помнить, что препараты часто не оказывают влияния на самочувствие пациента, однако пропускать прием таблеток категорически нельзя.

