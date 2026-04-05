Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
05 апреля 2026 в 00:01

Предупредить инфаркт: симптомы, группы риска. Врач ответил на все вопросы

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Риск инфаркта есть в любом возрасте, особенно если человек не придерживается здорового образа жизни. По данным ВОЗ, 20 из 100 скончавшихся от данного недуга могли выжить при отсутствии вредных привычек. NEWS.ru поговорил с кардиологом Красногорской больницы Минздрава Подмосковья Александром Рогачевым и выяснил, как предотвратить инфаркт.

Что происходит при инфаркте

Инфаркт — это некроз тканей из-за нарушения локального кровообращения в органе (ишемии). Вопреки распространенному мнению, резкая боль за грудиной не всегда говорит о надвигающемся ударе. К примеру, у пациентов с диагностированным сахарным диабетом или у тех, кто уже пережил инфаркт, этот симптом может вовсе исчезнуть. Таким образом, самостоятельно определить, что именно происходит с организмом, становится сложнее.

Отдаленные и необычные признаки скорого инфаркта

Об инфаркте может говорить странная нетипичная зубная боль, особенно в левой части рта, которая может вызывать холодный пот. Человек начинает замечать за собой тревожность, панические атаки. Затем происходит головокружение, одышка, нехватка воздуха, вскоре — значительное повышение температуры вплоть до 38,5 градуса.

Главное — вовремя вызвать скорую медицинскую помощь, а не ждать, пока боль утихнет самостоятельно. Лучше некоторое время полежать в больничной палате под наблюдением специалистов, чем восстанавливаться после смертельно опасного инфаркта.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Как оказать первую помощь человеку с инфарктом

Для помощи человеку с инфарктом необходимо сразу вызывать скорую медицинскую помощь и обеспечить пострадавшему приток свежего воздуха. Посадите его так, чтобы он облокотился на диван или на кресло, а лучше всего — лег. Постарайтесь объяснить, что нельзя делать резких движений для его же блага. Запрещено давать нитроглицерин, поскольку этот препарат может вызвать резкое повышение артериального давления. Можно предложить половину таблетки аспирина, если у человека нет аллергии и он в состоянии жевать.

Обрекает ли инфаркт на жизнь бок о бок с таблетками

Многие люди, попавшие в больницу после инфаркта, думают, что до конца жизни будут сидеть на таблетках, а их сердце станет дряхлым. Это миф. После инфаркта реально вернуться к полноценной жизни, если соблюдать все рекомендации врачей, вести здоровый образ жизни и не забывать о физической активности. Конечно, важно принимать некоторые препараты для более быстрого восстановления и предотвращения рецидива.

Кому грозит инфаркт в первую очередь

Речь идет о людях, страдающих ожирением, нарушением липидного обмена, пациентах с повышенным артериальным давлением, гипертонией, сахарным диабетом, а также о заядлых курильщиках и тех, кто ведет недостаточно активный образ жизни. Следует уточнить, что у так называемого тихого инфаркта симптомы и группы риска другие. При сильной слабости и нарушении ритма сердца необходимо как можно быстрее обратиться к врачу и пройти необходимые обследования.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Если тихий инфаркт все-таки произошел, сердце, как и весь организм, уже подвержено огромному риску. Задуматься об этом следует, в частности, мужчинам: по статистике, тихий инфаркт миокарда у мужчин встречается в пять раз чаще, чем у женщин; людям старше 40 лет, пациентам с наследственной предрасположенностью и тем, кто уже перенес инфаркт.

Какая еда повышает риск инфаркта

В первую очередь необходимо скорректировать рацион: организму нужно получать максимальное количество питательных элементов, чтобы не допустить рецидив. Пациентам следует ограничить потребление соли до 5 г в сутки, исключить жирную, жареную и острую пищу, а также продукты с трансжирами, зато увеличить потребление овощей и фруктов (500 г в сутки, разбить на четыре приема).

Рекомендуется употреблять постное мясо, птицу, цельнозерновые продукты, рыбу — один-два раза в неделю, а бобовые и несоленые орехи — в количестве 30 г в день. Они обладают уникальным составом, который способствует нормализации артериального давления, устранению холестериновых бляшек.

Лучше полностью исключите алкоголь. Одна стандартная доза — 40 мл крепких спиртных напитков или 120 мл сухого вина, или 330 мл пива. Ограничить легкоусвояемые углеводы (хлебобулочные изделия, сладости) — они содержат холестерин, который может усугубить состояние сердечно-сосудистой системы.

Можно ли заниматься спортом после инфаркта

После инфаркта миокарда многие боятся физических нагрузок, опасаясь навредить сердцу. Однако движение, наоборот, помогает организму восстановиться и предотвращает повторные проблемы с сосудами. Главное — знать меру и действовать осознанно.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Какие препараты могут выписать после инфаркта

К лекарственным препаратам, которые человек должен будет употреблять в течение обозначенного лечащим врачом времени, относятся: антиагреганты — ежедневно, длительно. Часто назначается комбинация из двух препаратов — двойная антиагрегантная терапия. Бета-блокаторы — для снижения частоты сердечных сокращений и защиты миокарда. Ингибиторы АПФ или сартаны — при наличии гипертонии, сниженной фракции выброса ЛЖ или диабета. Статины — для контроля уровня холестерина и стабилизации атеросклеротических бляшек.

Нельзя прекращать лечение без согласования с врачом, придерживайтесь назначенной схемы лечения. При появлении побочных или нежелательных эффектов — немедленно сообщить врачу. Важно помнить, что препараты часто не оказывают влияния на самочувствие пациента, однако пропускать прием таблеток категорически нельзя.

Здоровье
врачи
заболевания
болезни
Дмитрий Новиков
Д. Новиков
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Врачи в России стабилизировали состояние отца Сырского
Более сотни рейсов задержаны в российском аэропорту из-за БПЛА
Полиция третьи сутки ищет Героя России
На Сахалине объявили экстренное предупреждение из-за непогоды
Военный эксперт раскрыл потери ВСУ за неделю
Погода внесла коррективы в расписание поездов под Новосибирском
«Были преданы мученической смерти»: дети погибли при ночном ударе по Ирану
Москва пригрозила Лондону ответом за блокировку российских кораблей
Более 40 шахтеров остались под землей после удара ВСУ
Десантники группы «Север» уничтожили автопарк ВСУ
Россиянам сообщили о важных изменениях в сфере краткосрочных кредитов
«Полк смерти» ВСУ и «Нафтогаз» в руинах: новости СВО к утру 6 апреля
«Прошу прощения»: президент Южной Кореи выразил сожаление КНДР
В Красноярском крае задержали министра тарифной политики
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 6 апреля: инфографика
ВСУ пытались атаковать Россию ночью с помощью 50 БПЛА
В США узнали детали переговоров Трампа с Ираном
Адвокат раскрыл, как обсуждения в СМИ могут повлиять на итоговый приговор
План Макрона вызвал вопросы в Турции из-за России
Сколько стоит доехать из Москвы до Казани весной 2026 года по М-12 «Восток»
Дальше
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.