24 марта 2026 в 14:49

В Минздраве указали на снижение числа повторных инфарктов в России

Минздрав РФ: число повторных инфарктов с 2019 по 2024 год снизилось на 39%

Число повторных инфарктов в РФ с 2019 по 2024 год снизилось на 39%, заявила директор департамента организации медицинской помощи и санитарно-курортного дела Минздрава России Екатерина Каракулина. Она рассказала, что в 2019-м их было 33,4 тыс., а спустя пять лет — 20,4 тыс., передает ТАСС.

Повторные инфаркты миокарда: 2019-й — 33,4 тыс. пациентов, 2024-й — 20,4 тыс. пациентов, — сказала Каракулина.

В ходе заявления было отмечено, что пациенты нуждаются в информировании о необходимости прохождения диспансеризации, соблюдении режима приема лекарств и профилактике факторов риска. Приоритетом в здравоохранении названа ранняя диагностика, реализуемая на государственном уровне.

Ранее врач и телеведущий Александр Мясников сообщил о росте числа жалоб на проблемы с поджелудочной железой среди россиян. Он заявил, что в своей практике не раз сталкивался с панкреонекрозом, причину которого видит в чрезмерном употреблении алкоголя пациентами.

Ведущий также отметил, что почти 90% жалоб пациентов на врачей возникают из-за того, что те не разговаривают с пациентами. По его словам, врачи, к примеру, часто не объясняют пациентам результаты анализов и обследования.

Россия
Минздрав
Михаил Мурашко
инфаркты
Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать
«Это нельзя вылечить»: новая трагедия в семье Симоньян, кто из детей болен?
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 7: кто снял маску 22 марта, кто остался
