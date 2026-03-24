В Минздраве указали на снижение числа повторных инфарктов в России Минздрав РФ: число повторных инфарктов с 2019 по 2024 год снизилось на 39%

Число повторных инфарктов в РФ с 2019 по 2024 год снизилось на 39%, заявила директор департамента организации медицинской помощи и санитарно-курортного дела Минздрава России Екатерина Каракулина. Она рассказала, что в 2019-м их было 33,4 тыс., а спустя пять лет — 20,4 тыс., передает ТАСС.

Повторные инфаркты миокарда: 2019-й — 33,4 тыс. пациентов, 2024-й — 20,4 тыс. пациентов, — сказала Каракулина.

В ходе заявления было отмечено, что пациенты нуждаются в информировании о необходимости прохождения диспансеризации, соблюдении режима приема лекарств и профилактике факторов риска. Приоритетом в здравоохранении названа ранняя диагностика, реализуемая на государственном уровне.

