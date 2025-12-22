«Бухают на убой»: Мясников обрушился с критикой на российских пациентов

Россияне все чаще жалуются на проблемы с поджелудочной железой, заявил в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» врач и телеведущий Александр Мясников. Он отметил, что в своей практике неоднократно сталкивался с панкреонекрозом. По словам Мясникова, причина поражения поджелудочной железы пациентов кроется в том, что они «бухают просто на убой».

Огромное количество людей с панкреонекрозом. То есть это не просто напился, наелся или камень попал. А бухают просто на убой, вот реально на убой — так, что не просто воспаляется поджелудочная железа, а кусок ее отмирает, — возмутился ведущий.

Ранее Мясников признал свою ошибку в том, что раньше не придавал значения жалобам женщин на боль в груди. По его словам, вместо госпитализации он ставил диагноз «невралгия» и отправлял пациенток домой.

Ведущий также отметил, что почти 90% жалоб пациентов на врачей возникают из-за того, что те не разговаривают с пациентами. По его словам, врачи, к примеру, часто не объясняют пациентам результаты анализов и обследования.