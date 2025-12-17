«Сколько я женщин погубил»: Мясников признался во врачебной ошибке Мясников признал, что отправлял женщин с болью в груди домой без лечения

Врач и телеведущий Александр Мясников признал свою ошибку в том, что раньше не придавал значения жалобам женщин на боль в груди. По его словам, которые передает телеканал «Россия 1», вместо госпитализации он ставил диагноз «невралгия» и отправлял пациенток домой.

Они приходили и говорили: «У меня как кольнет в груди! И сюда отдает, и вот так» <…>. А я отвечал: «Все, иди, ничего нет». Я подумал: «Сколько таких женщин со стенокардией я просто погубил, отпустив домой?» — рассказал врач.

Оказалось, что у каждой третьей из таких женщин диагностируют стенокардию. Позже он узнал, что в США таких женщин обязательно помещают под наблюдение.

Ранее врач-кардиолог Тамаз Гаглошвили посоветовал всем людям старше 40 лет регулярно проверять сердечно-сосудистую систему. По его словам, особенно важно сдавать анализы тем, у кого в семье были случаи внезапной смерти от инфаркта или инсульта в молодом возрасте.

До этого врач-кардиолог, кандидат медицинских наук, эксперт по доказательной медицине Игнат Рудченко рассказал, что стресс, алкоголь и праздничная еда оказывают негативное влияние на артериальное давление. Он отметил, что в праздники всегда увеличивается количество пациентов в кардиологии.