01 декабря 2025 в 17:41

Врач раскрыл, кому нужно регулярно проверять сердце

Врач Гаглошвили: проверять сердечно-сосудистую систему нужно людям старше 40 лет

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Всем людям старше 40 лет необходимо регулярно проверять сердечно-сосудистую систему, посоветовал в беседе с NEWS.ru врач-кардиолог, геронтолог Тамаз Гаглошвили. По его словам, особенно важно сдавать соответствующие анализы тем, у кого в роду есть случаи внезапной смерти от инфаркта или инсульта в молодом возрасте — около 40–50 лет. Он подчеркнул, что отсутствие болей и дискомфорта не означает здоровое сердце.

У нас какая логика? Если ничего не болит, значит, все хорошо. Но, к сожалению, сердечно-сосудистые заболевания долгое время могут себя никак не проявлять, а потом внезапно у человека случается инфаркт или инсульт, — предупредил Гаглошвили.

Он отметил, что чекап сердечно-сосудистых заболеваний в России доступен бесплатно по полису обязательного медицинского страхования (ОМС), однако граждане не спешат пользоваться этой возможностью.

Ранее геронтолог и писатель Валерий Новоселов заявил, что утверждения академика РАН Александра Сергеева о возможности людей жить до 120 лет не имеют под собой оснований. Он обратил внимание, что на сегодняшний день ожидаемая продолжительность жизни в РФ составляет 73,5 года для тех, кто родился в 2025 году. При этом для мужчин этот показатель ниже, для женщин — выше, уточнил он.

