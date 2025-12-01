Врач оценил слова академика РАН о росте продолжительности жизни до 120 лет Врач Новоселов: заявления академика РАН о жизни до 120 лет ни на чем не основаны

Утверждения академика РАН Александра Сергеева, что человек способен дожить до 120 лет, не имеют под собой никаких оснований, заявил NEWS.ru геронтолог и писатель Валерий Новоселов. По его мнению, подобные высказывания направлены на привлечение общественного внимания.

Заявления о [жизни до] 120 лет — это определенный мем, девиз, слоган, направление в будущее, но сегодня это ни на чем не основано. Я не согласен категорически [с Сергеевым]. Его слова основаны просто на том, что человек хочет жить дольше. И, конечно, приятные новости лучше цитируются. На сегодня ожидаемая продолжительность жизни в России составляет 73,5 года. Это значит, что ребенок, родившийся в 2025 году, а не тот, который родился в 1950 году после войны, проживет в среднем столько. Для мужчин этот показатель ниже, для женщин — выше, — высказался Новоселов.

Он отметил, что в качестве иллюстрации можно рассмотреть возраст, в котором уходят из жизни советские артисты, ученые и писатели. По словам врача, они в основном умирают в преклонном возрасте, при этом их жизнь была насыщенной и благополучной, в отличие от обычных рабочих.

Представители советской элиты не копали окопы, не воевали, не занимались тяжелым физическим трудом. У них были санатории, пансионаты, медицинское обслуживание, у них было хорошее благосостояние. Тем не менее они уходят на сегодня в возрасте 80–85 лет. Посмотрите на [Олега] Табакова (режиссер театра и кино. — NEWS.ru), [Армена] Джигарханяна (советский актер и режиссер. — NEWS.ru), — заключил Новоселов.

Ранее эндокринолог Анна Торосянц заявила, что регулярные медицинские осмотры, физическая активность и правильное питание могут продлить жизнь. По ее словам, чтобы стать долгожителем, нужно следить за образом жизни, рационом и внимательно слушать сигналы организма.