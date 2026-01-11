Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
11 января 2026 в 19:08

Катер с россиянами разбился вдребезги в Таиланде: сколько жертв, детали

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Скоростной катер с россиянами на борту столкнулся с рыболовным траулером на Пхукете. Что известно, как это произошло, сколько жертв?

Как катер с россиянами вдребезги разбился в Таиланде, причины

На борту скоростного катера Korawich Marine 888, по данным СМИ и Telegram-каналов, находились 52 русскоговорящих туриста, а также три члена экипажа. Удар пришелся в носовую часть лодки с пассажирами — судно получило критические повреждения, стало быстро заполняться водой и вскоре перевернулось.

В результате крушения все люди, которые были на борту катера, оказались в открытом море. Как утверждается, спасательные службы оперативно прибыли в район происшествия, достали людей из воды и доставили на берег.

По каким причинам катер совершил маневр, приведший к столкновению с траулером, неизвестно.

Сколько жертв в результате крушения

Газета Thairath сообщила, что во время крушения в Андаманском море у берегов Пхукета погибла россиянка Елизавета С. В издании отметили, что при столкновении судов пострадали 19 иностранных туристов.

Как утверждается, врачи пытались спасти 18-летнюю девушку, но оказались бессильны. Одного из туристов госпитализировали в тяжелом состоянии, говорится в публикации.

Позднее российское генеральное консульство в провинции Пхукет подтвердило гибель россиянки.

«В генеральное консульство поступила информация о гибели гражданки РФ», — сказал дипломат Егор Иванов.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Он добавил, что инцидент с катером привел к госпитализации 23 россиян с травмами различной степени тяжести. Пострадавших разместили в разных медучреждениях Пхукета. Иванов добавил, что на борту судна могли находиться 33 гражданина РФ, а также граждане Казахстана, Киргизии, Узбекистана и других стран.

Что еще недавно произошло с россиянами в Таиланде

В начале января в Таиланде при загадочных обстоятельствах пропал 30-летний петербуржец Михаил Е. Мужчина отправился в Бангкок на встречу с соотечественником Ярославом, которому ранее одолжил $10 тысяч по совету своего бизнес-партнера: пропавший россиянин держал в Паттайе наркошоп на пару с местным тайцем.

Последний раз Михаила видели покидающим отель, а позже — выезжающим на байке: его зафиксировали камеры наружного видеонаблюдения. Новых сведений о его местоположении нет. Он не выходит на связь.

Петербуржец опасался за свою жизнь: накануне поездки он предупредил мать, что если в течение двух часов не выйдет на связь, то необходимо начать его розыск, скинул ей и брату фотографию Ярослава, адрес его дома и ник в Telegram, обещал писать о ходе встречи и делиться геопозицией.

Кроме того, в Таиланде скончался россиянин во время туристического похода — на тропе по пути к буддийскому храму Тхам Та Пан в провинции Пханг Нга. Причиной стала ишемическая болезнь сердца, спровоцировавшая острый инфаркт миокарда.

Другой россиянин, 35-летний Юрий Л., попал в тяжелую аварию в Таиланде и оказался в реанимации со множественными переломами. Родственникам пришлось собирать деньги, чтобы транспортировать пострадавшего на родину.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Перед Новым годом 35 россиян попали в аварию на экскурсионном автобусе в Таиланде. Они ехали к реке Квай, когда транспорт врезался в машину в районе Канчанабури. Некоторых пассажиров выбросило из кресел в результате удара. Пострадавших экстренно госпитализировали.

Читайте также:

Комета 3I/ATLAS снова удивила астрономов: пылевая буря, необычные снимки

Болезнь, мошенники, ссора с Киркоровым: куда пропала Лолита Милявская

Возвращение на ТВ, популярность у зумеров, США: как живет Елена Степаненко

Таиланд
крушения
катера
россияне
новости
Егор Зверев
Е. Зверев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Крупнейший в мире автоконцерн задолжал россиянину более 400 млн рублей
Президент Кубы ответил на угрозы Трампа
Израиль ударил по складам «Хезболлы» в Ливане
Сын Гвинет Пэлтроу хотел умереть после просмотра фильма с ее участием
Украинский блогер устроил съемку в костюме водолаза в московском метро
Наступление на Запорожье 11 января: у ВСУ большие проблемы, Орехов сдали?
У российского бизнесмена изъяли бриллиант за 112 млн рублей
Появились подробности тушения нефтебазы под Волгоградом
Пушков рассказал о войне СМИ против Трампа
В Краснодаре загорелась многоэтажка
«Мочились и плевали»: в Воронеже подростки жестоко избили мужчину, причины
Катер с россиянами разбился вдребезги в Таиланде: сколько жертв, детали
Россиянам пришлось продлевать отели за свой счет из-за задержки в Египте
СК начал проверку после смерти 28-летней россиянки с симптомами гриппа
В Одинцово загорелся автобус
Аргентинский футболист сменил «Зенит» на ЦСКА
Матч юниоров АХЛ закончился кулачным боем
В Финляндии украинский автобус с пассажирами вылетел в кювет
Раскрыто, какое мощное оружие могли использовать США при захвате Мадуро
Забудьте о диетах! Рецепт творожного боула, который едят все модели
Дальше
Самое популярное
Картофель в духовке «как на костре»: бесподобный гарнир к курице, мясу и рыбе
Общество

Картофель в духовке «как на костре»: бесподобный гарнир к курице, мясу и рыбе

Ваша духовка создаст идеальный ужин: картофельная запеканка «Французский гратен». Тонкие ломтики в нежном сливочном соусе
Общество

Ваша духовка создаст идеальный ужин: картофельная запеканка «Французский гратен». Тонкие ломтики в нежном сливочном соусе

Слоёное тесто, творог и сметана — готовлю сербскую гибаницу. Та самая, где в каждом кусочке хруст, нежность и сладость
Общество

Слоёное тесто, творог и сметана — готовлю сербскую гибаницу. Та самая, где в каждом кусочке хруст, нежность и сладость

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.