Катер с россиянами разбился вдребезги в Таиланде: сколько жертв, детали

Скоростной катер с россиянами на борту столкнулся с рыболовным траулером на Пхукете. Что известно, как это произошло, сколько жертв?

Как катер с россиянами вдребезги разбился в Таиланде, причины

На борту скоростного катера Korawich Marine 888, по данным СМИ и Telegram-каналов, находились 52 русскоговорящих туриста, а также три члена экипажа. Удар пришелся в носовую часть лодки с пассажирами — судно получило критические повреждения, стало быстро заполняться водой и вскоре перевернулось.

В результате крушения все люди, которые были на борту катера, оказались в открытом море. Как утверждается, спасательные службы оперативно прибыли в район происшествия, достали людей из воды и доставили на берег.

По каким причинам катер совершил маневр, приведший к столкновению с траулером, неизвестно.

Сколько жертв в результате крушения

Газета Thairath сообщила, что во время крушения в Андаманском море у берегов Пхукета погибла россиянка Елизавета С. В издании отметили, что при столкновении судов пострадали 19 иностранных туристов.

Как утверждается, врачи пытались спасти 18-летнюю девушку, но оказались бессильны. Одного из туристов госпитализировали в тяжелом состоянии, говорится в публикации.

Позднее российское генеральное консульство в провинции Пхукет подтвердило гибель россиянки.

«В генеральное консульство поступила информация о гибели гражданки РФ», — сказал дипломат Егор Иванов.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Он добавил, что инцидент с катером привел к госпитализации 23 россиян с травмами различной степени тяжести. Пострадавших разместили в разных медучреждениях Пхукета. Иванов добавил, что на борту судна могли находиться 33 гражданина РФ, а также граждане Казахстана, Киргизии, Узбекистана и других стран.

Что еще недавно произошло с россиянами в Таиланде

В начале января в Таиланде при загадочных обстоятельствах пропал 30-летний петербуржец Михаил Е. Мужчина отправился в Бангкок на встречу с соотечественником Ярославом, которому ранее одолжил $10 тысяч по совету своего бизнес-партнера: пропавший россиянин держал в Паттайе наркошоп на пару с местным тайцем.

Последний раз Михаила видели покидающим отель, а позже — выезжающим на байке: его зафиксировали камеры наружного видеонаблюдения. Новых сведений о его местоположении нет. Он не выходит на связь.

Петербуржец опасался за свою жизнь: накануне поездки он предупредил мать, что если в течение двух часов не выйдет на связь, то необходимо начать его розыск, скинул ей и брату фотографию Ярослава, адрес его дома и ник в Telegram, обещал писать о ходе встречи и делиться геопозицией.

Кроме того, в Таиланде скончался россиянин во время туристического похода — на тропе по пути к буддийскому храму Тхам Та Пан в провинции Пханг Нга. Причиной стала ишемическая болезнь сердца, спровоцировавшая острый инфаркт миокарда.

Другой россиянин, 35-летний Юрий Л., попал в тяжелую аварию в Таиланде и оказался в реанимации со множественными переломами. Родственникам пришлось собирать деньги, чтобы транспортировать пострадавшего на родину.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Перед Новым годом 35 россиян попали в аварию на экскурсионном автобусе в Таиланде. Они ехали к реке Квай, когда транспорт врезался в машину в районе Канчанабури. Некоторых пассажиров выбросило из кресел в результате удара. Пострадавших экстренно госпитализировали.

