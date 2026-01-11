Возвращение на ТВ, популярность у зумеров, США: как живет Елена Степаненко

Юмористка Елена Степаненко вновь появилась на российском телевидении, представив новый номер в программе «Утренняя почта» на канале «Россия 1». Вернулась ли Степаненко на ТВ, почему она стала популярной у зумеров, правда ли, что у нее появился новый мужчина?

Вернулась ли Степаненко на телевидение

Появление Степаненко в этой телепередаче стало сюрпризом для поклонников, отметивших, что 72-летняя артистка заметно похудела и помолодела. Зрители также обратили внимание, что юмористка буквально светится от счастья во время выступления.

В декабре прошлого года сообщалось, что Степаненко после длительного перерыва вернулась на телевидение. Она приняла участие в новом выпуске программы «Парад юмора» на телеканале «Россия 1». Поклонники тогда отметили, что артистка сменила стиль и стала выглядеть современно.

NEWS.ru ранее писал, что Степаненко в августе приехала в Россию из США и снялась в ряде телепрограмм. В частности, в ноябре с юмористкой на канале «Россия 1» вышел юмористический концерт «Измайловский парк». Со сцены она прочла монологи об отношениях мужчин и женщин.

Почему Степаненко долго не появлялась на телевидении

После завершения бракоразводного процесса с артистом Евгением Петросяном Степаненко постепенно отошла от активной концертной деятельности. В феврале 2025 года она закрыла юридическое лицо в России, через которое вела свои дела, включая доходы от выступлений и организацию концертов. Кроме того, шоу Степаненко «Еще не вечер» на канале «Россия 1» закрыли в 2020-м из-за низких рейтингов.

Коллега Степаненко по шоу «Кривое зеркало» Михаил Вашуков говорил, что юмористка уже долгое время проживает в США. Источники также утверждают, что за ней стал ухаживать мужчина, который значительно младше ее.

«Артистка завела себе молодого любовника, ради которого и старается держаться в форме. Коллеги артистки подтверждают эти слухи», — рассказали инсайдеры.

Почему Степаненко стала популярной у зумеров

Ранее стало известно, что видео со Степаненко стали приобретать вирусный характер, собирая миллионы просмотров. Молодежь назвала юмористку «иконой юмора» и «королевой женского стендапа». В комментариях зумеры отмечают, что юмористические монологи артистки по-прежнему актуальны, а также звучат по-новому, откликаясь на современные реалии.

Елена Степаненко Фото: Maxim Burlak/Russian Look/Global Look Press

Ролик с размышлениями Елены Степаненко о том, как расставание влияет на женщину, стал стремительно распространяться в Сети. В одном из выступлений она заметила: «Я-то думала, что он меня бросил, а посмотрела на себя в зеркало и думаю: „Нет! Потерял! Потому что женщина не спирт: разведенная слабее не становится!“»

Шутка, возродившаяся после разрыва отношений с Петросяном, стала вирусной в соцсетях, набрав более 2 млн просмотров.

Тысячи лайков собрало видео, где Елена также с юмором рассказывала о семейной жизни. Она утверждала, что «мужика надо держать в тонусе». В своих историях она обыгрывала бытовые ситуации, где всегда была на шаг впереди.

Например, она говорила: «Я говорю: ''Солнышко, будешь кофе? '' Он говорит: ''Да, буду, конечно буду, давай неси''. Ха-ха-ха. Дурачок, не понимает. Это ж я сама с собой разговариваю».

В конце она добавляла: «Мужчина должен знать только три слова: люблю, куплю, поехали». В другом выступлении она сравнила мужчину с мышью: «Вот отдельно смотришь — да, вроде хорошенький. А в доме заведется — начинаешь травить».

