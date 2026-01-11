Королевская семья Британии: новости, почему Гарри считают преступником

Принца Гарри будут обыскивать так же тщательно, как при прохождении досмотра в аэропорту, когда он соберется встречаться с королем Карлом III, передает RadarOnline. Какие новости королевской семьи известны сегодня, 11 января?

Почему королевская семья опасается Гарри

Отмечается, что Гарри близок к разрешению разногласий с королевской семьей и вернуться в нее. Однако, по словам инсайдеров, публикация мемуаров «Запасной» и откровенные телеинтервью, которые он и его жена Меган Маркл дали о королевской семье, означают, что первоначально к нему будут относиться с «большим подозрением».

«Проблема с Гарри в том, что ему по-прежнему просто не доверяют. Помощники предупредили короля, чтобы он избегал телефонных разговоров с Гарри, опасаясь, что тот их запишет. Они боятся, что он может использовать каждое слово для написания очередной книги или для телеинтервью», — сказал источник.

По его словам, принца, как «обычного преступника», подвергнут обыску со стороны охраны дворца на «предмет наличия проводов», прежде чем пустят в комнату, где он обсудит с Карлом III условия возвращения.

Источники во дворце также сообщили, что, хотя старшие члены семьи готовы принять Гарри обратно в свои ряды на ограниченной основе, они по-прежнему крайне настороженно относятся к возможным дальнейшим разоблачениям принца. Один из придворных заявил, что радушный прием младшего сына короля будет сопровождаться условиями.

«Есть ощущение, что семья не сможет пережить еще один виток разоблачений. Прежде чем произойдет какое-либо значимое сближение, Гарри должен дать твердые гарантии, что он больше не будет публично говорить о частных семейных делах. Это единственное соглашение, от которого будет зависеть его примирение с королевской семьей», — пояснил он.

По мнению инсайдеров, опасения связаны не столько с прошлыми обидами, сколько с будущей непредсказуемостью поведения принца.

Принц Уильям и Кейт Миддлтон Фото: Pool/i-Images/Keystone Press Agency/Global Look Press

Что укрепило брак Уильяма и Миддлтон

Эксперты по королевской семье считают, что борьба Кейт Миддлтон с раком укрепила ее брак с принцем Уильямом. По их мнению, кризис заставил пару вновь обрести эмоциональную связь.

«Некоторое время упорно ходили слухи, что отношения Уильяма и Кейт были не такими гладкими и идиллическими, как это казалось на публике. Их преследовали слухи об измене Уильяма, но теперь все наладилось», — рассказал источник.

Инсайдер, близкий к ситуации, также подчеркнул, что болезнь Миддлтон изменила приоритеты принца Уэльского.

«У Уильяма репутация человека, который порой бывает вспыльчивым, в то время как Кейт часто выступала в роли уравновешивающей силы. Но как только ей поставили диагноз и стала реальной угроза ее смерти, это снова сблизило их», — отметил он.

Другой источник добавил: «В тот момент, когда здоровье Миддлтон оказалось под серьезной угрозой, это коренным образом изменило взгляды Уильяма. Все фоновые разговоры и отвлекающие факторы исчезли, когда в центре внимания стало ее благополучие».

С 2019 года начали ходить слухи о романе Уильяма с британской моделью Роуз Хэнбери, бывшей подругой Кейт.

Обвинение, впервые опубликованное американским таблоидом, так и не было подтверждено. Хэнбери позже опровергла эти утверждения через своих адвокатов, которые заявили: «Слухи совершенно ложны».

