Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
11 февраля 2026 в 23:49

Жена запретила принцу Гарри общаться с семьей из-за одного скандала

DM: Маркл запретила принцу Гарри общаться с семьей из-за связи с делом Эпштейна

Меган Маркл и принц Гарри Меган Маркл и принц Гарри Фото: I-Images/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Герцогиня Сассекская Меган Маркл запретила принцу Гарри общаться с королевскими родственниками из-за скандала с финансистом Джеффри Эпштейном, передает Daily Mirror. Она опасается, что разрастающееся дело нанесет непоправимый ущерб ее репутации и бизнесу.

Я уверен, она говорит ему: «Сиди тихо, не ввязывайся, королевская семья в кризисе — не тащи нас туда», — заявил королевский обозреватель Дункан Ларкомб.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что система американского правосудия должна дойти до конца в разбирательстве уголовного дела финансиста Эпштейна. По словам французского лидера, происходить это должно в спокойной обстановке и без давления других ветвей власти. Политик призвал докопаться до истины.

До этого лидер шотландского отделения Лейбористской партии Анас Сарвар призвал премьер-министра Великобритании Кира Стармера покинуть пост главы правительства и лидера партии. Он заявил, что руководители на Даунинг-стрит должны поменяться.

Кроме того, стало известно, что Эпштейн заказывал 55 контейнеров серной кислоты в день, когда в его отношении возбудили уголовное дело о торговле детьми. По предварительной информации, она нужна была ему, чтобы избавиться от трупов. Также вещество используется в других сферах, например для изготовления аккумуляторов, удобрений или взрывчатки.

Меган Маркл
принц Гарри
Джеффри Эпштейн
скандалы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Главные красотки Олимпиады: ради них нужно следить за соревнованиями
Развод, слова об СВО, разлад со Светлаковым: как живет Михаил Галустян
Калуга, Саратов и Волгоград перекрыли небо
Мошенники начали рассылать валентинки от имени Дурова к 14 февраля
«Проявить серьезность»: Милонов дал совет Сабурову по возвращению в Россию
Зеленский высказался о выборах на Украине
«Спартак», Месси, Бекхэм: кто из звезд футбола засветился в файлах Эпштейна
Жена запретила принцу Гарри общаться с семьей из-за одного скандала
«Прямой удар»: ВСУ атаковали машину скорой помощи
Над Севастополем сбили две воздушные цели
Как оспорить взлетевшую плату за ЖКУ: что делать, куда обращаться
Германия сменила посла в России
«Построже»: Медведев призвал пересмотреть реестр друзей России
Десятки дронов ВСУ сбили над тремя регионами РФ
В России создадут приложение с информацией о господдержке для семей
Работа в Риге, двое детей, мнение об СВО: как живет актер Антон Васильев
Путин поручил создать спецгруппу по защите традиционных ценностей
Ученые забили тревогу из-за перехода климата Земли к опасному режиму
В России может появиться новая льгота при рождении четвертого ребенка
Оперштаб Кубани назвал фейком сообщение о причине стрельбы в Анапе
Дальше
Самое популярное
Диета «Стол № 9»: полный список продуктов и меню на неделю при диабете
Семья и жизнь

Диета «Стол № 9»: полный список продуктов и меню на неделю при диабете

Киев оказался на краю катастрофы, ответ за генерала Алексеева: что дальше
Россия

Киев оказался на краю катастрофы, ответ за генерала Алексеева: что дальше

Бегство из Краматорска и судьба Харькова: новости СВО к вечеру 9 февраля
Россия

Бегство из Краматорска и судьба Харькова: новости СВО к вечеру 9 февраля

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.