Жена запретила принцу Гарри общаться с семьей из-за одного скандала DM: Маркл запретила принцу Гарри общаться с семьей из-за связи с делом Эпштейна

Герцогиня Сассекская Меган Маркл запретила принцу Гарри общаться с королевскими родственниками из-за скандала с финансистом Джеффри Эпштейном, передает Daily Mirror. Она опасается, что разрастающееся дело нанесет непоправимый ущерб ее репутации и бизнесу.

Я уверен, она говорит ему: «Сиди тихо, не ввязывайся, королевская семья в кризисе — не тащи нас туда», — заявил королевский обозреватель Дункан Ларкомб.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что система американского правосудия должна дойти до конца в разбирательстве уголовного дела финансиста Эпштейна. По словам французского лидера, происходить это должно в спокойной обстановке и без давления других ветвей власти. Политик призвал докопаться до истины.

До этого лидер шотландского отделения Лейбористской партии Анас Сарвар призвал премьер-министра Великобритании Кира Стармера покинуть пост главы правительства и лидера партии. Он заявил, что руководители на Даунинг-стрит должны поменяться.

Кроме того, стало известно, что Эпштейн заказывал 55 контейнеров серной кислоты в день, когда в его отношении возбудили уголовное дело о торговле детьми. По предварительной информации, она нужна была ему, чтобы избавиться от трупов. Также вещество используется в других сферах, например для изготовления аккумуляторов, удобрений или взрывчатки.