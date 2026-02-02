Зимняя Олимпиада — 2026
02 февраля 2026 в 11:56

Королевская семья Британии: новости, принц Гарри остался без денег?

Принц Гарри Принц Гарри Фото: Cover Images/Keystone Press Agency/Global Look Press
Принц Гарри столкнулся с серьезными финансовыми трудностями, пишет издание Page Six. Какие новости о королевской семье Великобритании известны сегодня, 2 февраля?

Правда ли, что Гарри остался без денег

Источники издания утверждают, что контракты Гарри и его супруги Меган Маркл с крупнейшими голливудскими компаниями подошли к концу. Шоу Меган на Netflix закрылось, а их совместный проект «Поло» на той же платформе не продлили после первого сезона. Благотворительный фонд супругов также переживает кризис. Пара уволила 60% штата и не исключила, что фонд придется закрыть или передать другой организации.

Расходы семьи при этом остаются высокими. Ежегодно на охрану уходит $2–3 млн, к этому добавляются многомиллионные выплаты по ипотеке и деньги на содержание персонала. Мемуары Гарри, вышедшие в 2023 году, принесли ему $27 млн, однако этих средств недостаточно для покрытия всех затрат.

По словам инсайдера, пока Меган пытается строить карьеру, Гарри фактически превратился в неработающего домохозяина.

«Он на самом деле ничем не занимается в Америке. Похоже, он все еще очень погружен в прошлое», — рассказал он.

Тем временем RadarOnline пишет, что король Великобритании Карл III решил помириться с Гарри. По словам королевского эксперта Хилари Фордвич, монарх всегда называл младшего сына «мой дорогой мальчик» и питал к нему особую привязанность. Ему также хочется повидаться с Арчи и Лилибет — детьми Гарри и Меган, с которыми он не встречался с июня 2022 года.

Известно также, что британские власти согласились провести оценку рисков безопасности для принца, его жены и их двоих детей в случае визита в страну. Гарри добивался этого с 2020 года. Эти два фактора создают почву для возвращения герцога Сассекского из США.

Почему Миддлтон решила найти подход к Маркл

По данным RadarOnline, Кейт Миддлтон хочет привлечь Маркл в качестве союзницы в своем стремлении воссоединить своего супруга принца Уильяма и принца Гарри. Она даже готова «пойти против своего мужа», так как Уильям настроен против примирения с Сассексами, живущими в Калифорнии.

Кейт Миддлтон Кейт Миддлтон Фото: Cover Images/Keystone Press Agency/Global Look Press

«В 2026 году в сердце Кейт не будет ничего, кроме мира и любви. Она готова начать диалог с Меган после многих лет молчания, даже если принц Уильям считает, что это ужасная идея», — заявил источник.

Когда-то Миддлтон была близка с Гарри, но теперь понимает, что «путь к нему закрыт без благословения Меган».

«Вот почему она работает со своими сотрудниками, чтобы найти подход к Меган», — добавил инсайдер.

Уильям и Гарри не ладили еще до того, как герцог Сассекский женился на американской актрисе в 2018 году. В своих мемуарах «Запасной» Гарри вспоминает драку со старшим братом в 2019 году, во время которой, по его словам, Уильям назвал Меган «трудной» и «грубой», а затем «схватил меня за воротник и повалил на пол».

У Кейт, по словам источника, «сердце разрывается из-за того, что братья не общаются». При этом отмечается, что у принцессы Уэльской есть «свои счеты с Маркл». Во время интервью в 2021 году Меган прокомментировала слухи о том, что она оставила Миддлтон в слезах из-за платья подружки невесты принцессы Шарлотты перед ее свадьбой, заявив, что на самом деле это «принцесса Кейт заставила ее плакать».

