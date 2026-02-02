Погода в Москве в понедельник, 2 февраля: жуткий дубак не отступит?

В выходные Москва и Санкт-Петербург обновили морозные минимумы этой зимы, сообщил ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. Что известно о погоде в понедельник, 2 февраля, жуткий дубак не отступит?

Какая погода в Москве сегодня, 2 февраля

По словам Тишковца, вчера в Москве был самый морозный день зимы. Максимальная температура составила -19,1 градуса, что на 13 градусов холоднее климатической нормы. В подмосковных Волоколамске, Можайске, Наро-Фоминске столбик термометра не поднимался выше отметки -20 градусов.

«Это даже чуть холоднее, чем обычно бывает зимой на Ямале и больше соответствует суровому субарктического климату Туруханского края!» — отметил синоптик.

С утра 2 февраля термометр на опорной метеостанции ВДНХ показал -20,1 градуса, в Подмосковье от 19 до 26 мороза. Это на 8-9 градусов холоднее, чем положено по климатической норме. Идет снег с ухудшением видимости до 4 км. Ветер западный, юго-западный 1 м/с. Атмосферное давление — 743, 8 мм рт. ст.

«Сегодня синоптическая ситуация в Центральной России обусловится тыловой частью циклона с центром над Верхневолжьем. Закатившееся в регион ядро холода будет удерживать аномально низкий температурный фон. В Москве и по области будет облачно с неустойчивыми прояснениями, небольшой снег. Ветер западной четверти 3–8 м/с. Максимальная температура воздуха днем -13–15 градусов, в Подмосковье -12–17, что на 7-8 градусов ниже климатической нормы. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 744 мм рт. ст.» — написал Тишковец.

Согласно прогнозам, аномальные морозы сохранятся в Московском регионе до пятницы включительно, после чего в выходные стужа отступит и температурный фон вернется в климатическое русло.

Какая погода в Санкт-Петербурге сегодня, 2 февраля

По информации ведущего специалиста Центра погоды «Фобос» Михаила Леуса, сегодня синоптическую ситуацию в Санкт-Петербурге сформирует северо-западная периферия циклона, вышедшего с юга в районы Верхневолжья. В регионе ожидается облачность, местами пройдет небольшой снег, а отрицательная температурная аномалия днем сократится до 5-6 градусов.

Температура воздуха в городе составит -8–10 градусов, в Ленинградской области -7–12 градусов, местами до -17 градусов. Ветер северо-восточный 5–10 м/с. Атмосферное давление будет слабо падать и составит 763 мм рт. ст., что выше нормы.

Во вторник, 3 февраля, местами небольшой снег, ночью -12–14 градусов, днем -9–11 градусов.

