Приметы 2 февраля — Ефимов день: какой будет Масленица?

2 февраля воцерковленные люди чтут память преподобного Евфимия Великого. В его честь дату назвали Ефимием Зимним или просто Ефимовым днем. В это время, верили наши предки, зима часто показывает свой характер: после Макарьевского тепла могли ударить морозы или начаться сильные вьюги. В народе говорили: если на Ефима обещают метель, то и вся масленичная неделя снежная будет.

Приметы о погоде на Ефимов день, 2 февраля

Ефимов день считался важнейшей точкой для предсказания погоды на ближайшие месяцы.

Солнце в полдень — к ранней и теплой весне. Если же солнца не видно, жди затяжных метелей.

Метель на Ефима предвещает, что и весна будет холодной, с частыми возвратами снегопадов.

Если начался буран — он продлится еще семь дней.

Иней на деревьях 2 февраля сулил ночные заморозки даже весной.

Приметы о зверях и птицах 2 февраля

Если кошка скребет пол — жди сильной вьюги, а если кошка лежит на спине — к оттепели.

Громко закричали сойки или зашумели в лесу птицы — к скорому потеплению.

Что можно и нужно делать 2 февраля

Ефимов день часто выпадал на период зимнего мясоеда, когда вовсю играли свадьбы. Считалось, что пара, обвенчавшаяся в этот день, будет жить в достатке, но ей нужно быть готовыми к «бурям» в отношениях, которые, впрочем, быстро утихают.

Что еще следовало делать 2 февраля?

Печь пироги. Запах домашней выпечки на Ефима считался оберегом от злых духов, которые, по поверьям, кружат в февральских метелях.

Мириться с врагами. День считается очень благоприятным для восстановления отношений. Считалось, что если простить обидчика сегодня, то весна наступит в душе раньше времени.

Заниматься домашним уютом. Хорошее время для того, чтобы разобрать старые вещи или просто навести порядок — это помогало «утихомирить» зимнюю вьюгу.

Что нельзя делать 2 февраля

Поднимать мелочь с земли. Это самый строгий запрет дня. Считалось, что тот, кто поднимет упавшую монету, может «забрать» себе чужую бедность или три года прожить в нужде.

Петь после заката. Существовало суеверие, что пение вечером 2 февраля притягивает слезы и печаль в дом.

Стричь ногти и выбрасывать обрезки в мусор. Старики верили, что так можно выбросить свою удачу (обрезки полагалось смывать водой).

Ссориться и сквернословить. Любой негатив в этот день мог «закрутиться» как метель и вернуться к человеку сторицей.

Браться за острые предметы без нужды. Считалось плохим знаком порезаться или уколоться на Ефима — это сулило болезнь близкому родственнику.

