Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
02 февраля 2026 в 00:05

Приметы 2 февраля — Ефимов день: какой будет Масленица?

Приметы 2 февраля Приметы 2 февраля Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

2 февраля воцерковленные люди чтут память преподобного Евфимия Великого. В его честь дату назвали Ефимием Зимним или просто Ефимовым днем. В это время, верили наши предки, зима часто показывает свой характер: после Макарьевского тепла могли ударить морозы или начаться сильные вьюги. В народе говорили: если на Ефима обещают метель, то и вся масленичная неделя снежная будет.

Приметы о погоде на Ефимов день, 2 февраля

Ефимов день считался важнейшей точкой для предсказания погоды на ближайшие месяцы.

  • Солнце в полдень — к ранней и теплой весне. Если же солнца не видно, жди затяжных метелей.

  • Метель на Ефима предвещает, что и весна будет холодной, с частыми возвратами снегопадов.

  • Если начался буран — он продлится еще семь дней.

  • Иней на деревьях 2 февраля сулил ночные заморозки даже весной.

Приметы о зверях и птицах 2 февраля

  • Если кошка скребет пол — жди сильной вьюги, а если кошка лежит на спине — к оттепели.

  • Громко закричали сойки или зашумели в лесу птицы — к скорому потеплению.

Ефимов день: народные приметы Ефимов день: народные приметы Фото: Shutterstock/FOTODOM

Что можно и нужно делать 2 февраля

Ефимов день часто выпадал на период зимнего мясоеда, когда вовсю играли свадьбы. Считалось, что пара, обвенчавшаяся в этот день, будет жить в достатке, но ей нужно быть готовыми к «бурям» в отношениях, которые, впрочем, быстро утихают.

Что еще следовало делать 2 февраля?

  • Печь пироги. Запах домашней выпечки на Ефима считался оберегом от злых духов, которые, по поверьям, кружат в февральских метелях.

  • Мириться с врагами. День считается очень благоприятным для восстановления отношений. Считалось, что если простить обидчика сегодня, то весна наступит в душе раньше времени.

  • Заниматься домашним уютом. Хорошее время для того, чтобы разобрать старые вещи или просто навести порядок — это помогало «утихомирить» зимнюю вьюгу.

Что нельзя делать 2 февраля

  • Поднимать мелочь с земли. Это самый строгий запрет дня. Считалось, что тот, кто поднимет упавшую монету, может «забрать» себе чужую бедность или три года прожить в нужде.

  • Петь после заката. Существовало суеверие, что пение вечером 2 февраля притягивает слезы и печаль в дом.

  • Стричь ногти и выбрасывать обрезки в мусор. Старики верили, что так можно выбросить свою удачу (обрезки полагалось смывать водой).

  • Ссориться и сквернословить. Любой негатив в этот день мог «закрутиться» как метель и вернуться к человеку сторицей.

  • Браться за острые предметы без нужды. Считалось плохим знаком порезаться или уколоться на Ефима — это сулило болезнь близкому родственнику.

Заливной пирог с капустой: поделились простым рецептом вкусной выпечки.

приметы
народные приметы
обычаи
традиции
февраль
суеверия
фольклор
Анастасия Фомина
А. Фомина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Мощный кулак России: почему Европа до дрожи боится Балтийского флота
Россия собирается расширить авиасообщение с одной страной
Трамп рассказал, как решил бы финансовые проблемы ООН
Съемное жилье и отсутствие денег: Долина рассказала о жизни после скандала
В Госдуме рассказали о заключении мира между РФ и Японией
Постояльцев интерната в Прокопьевске заставляют работать с пяти утра
В Иране обнародовали имена почти трех тысяч погибших в ходе протестов
«Это наша земля»: Россия заставит Японию признать правду о Курилах
В Европе отреагировали на заявление Каллас о переговорах с Россией
«Без перекладывания ответственности»: глава МИД Франции о контактах с РФ
На Кубани фрагменты БПЛА упали на территорию частного дома
ПВО уничтожила десятки беспилотников ВСУ в разных регионах России
Стало известно, почему ВСУ боятся боевых действий в лесу под Сумами
В Белгородской области дрон ВСУ уничтожил грузовик и тяжело ранил водителя
Еще два аэропорта на Кавказе закрылись
Житель Новой Москвы нашел в упаковке рыбы опасное вещество
Развод с Бероевым, измена, критика Богомолова: как живет Ксения Алферова
Зеленский рассказал, когда украинские переговорщики отправятся в Абу-Даби
«Я бы умерла»: Долина раскрыла, как смогла пережить ситуацию с квартирой
БПЛА ВСУ повредили многоэтажку в Славянске-на-Кубани
Дальше
Самое популярное
Готовим минтай в сметанном соусе с луком: недорого и вкусно
Семья и жизнь

Готовим минтай в сметанном соусе с луком: недорого и вкусно

Простое песочное печенье всего из трех ингредиентов: 20 минут, и готово
Семья и жизнь

Простое песочное печенье всего из трех ингредиентов: 20 минут, и готово

Вкусный плов из свинины — сытное и ароматное блюдо на каждый день
Семья и жизнь

Вкусный плов из свинины — сытное и ароматное блюдо на каждый день

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.