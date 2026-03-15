15 марта 2026 в 09:47

Названа стоимость информации о россиянах в даркнете

Данные россиян в даркнете подорожали более чем в два раза

Стоимость баз данных россиян в даркнете за последнее время выросла более чем в два раза, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на исследование. Сейчас средняя цена российских баз с персональными данными составляет примерно 50 центов (около 38 рублей) за тысячу записей. Если в наборе есть более редкая информация, например документы, цена может доходить до $1 (около 78 рублей) за тысячу строк. В конце 2025 года аналогичный объем данных стоил примерно 20 центов (около 15 рублей).

Эксперты связывают рост цен с двумя основными факторами. Во-первых, с сезонным спросом: в начале года мошеннические группы обновляют базы и добавляют сведения, необходимые для более сложных схем. Во-вторых, новые базы иногда содержат уникальные данные, которых нет в бесплатных наборах.

Аналитики также отмечают новую тенденцию: некоторые злоумышленники сначала продают базы данных, а затем выкладывают их в открытый доступ. Это делается, чтобы предотвратить перепродажу по более высокой цене.

При этом специалисты оценивают, что около 80% баз в даркнете распространяются бесплатно. Это используют для формирования репутации в преступной среде и привлечения аудитории перед продажей более ценных наборов информации.

Еще один вариант бесплатной публикации связан с неудачными попытками получить выкуп у взломанных компаний. В таких случаях украденные данные открывают для доступа, чтобы оказать давление и предупредить будущие жертвы.

Ранее сообщалось, что мошенники взламывали аккаунты пользователей «Госуслуг», используя неактивные сим-карты, приобретенные в даркнете. Полицейским удалось задержать группу аферистов.

