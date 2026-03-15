Суд поставил точку в вопросе штрафа ЦБ России за незаконное хранение оружия

Суд в Москве оставил в силе штраф Центробанку РФ за незаконное хранение оружия

Московский суд не стал пересматривать административное дело в отношении Центрального банка России, который был оштрафован за нарушение правил оборота оружия, передает РИА Новости. Речь идет о найденных в хранилище регулятора пистолетах Макарова, которые принадлежали Сбербанку, а также о двух единицах служебного оружия, зарегистрированного на частное охранное предприятие.

Постановление <...> по делу об административном правонарушении, предусмотренном статьей 20.10 КоАП РФ, в отношении Центрального банка РФ оставить без изменения, жалобу — без удовлетворения, — говорится в документах.

Точная сумма финансового взыскания не разглашается. Однако санкции данной статьи Кодекса об административных правонарушениях предусматривают для юридических лиц штраф в размере от 300 до 500 тыс. рублей.

