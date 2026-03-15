15 марта 2026 в 08:36

Суд поставил точку в вопросе штрафа ЦБ России за незаконное хранение оружия

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Московский суд не стал пересматривать административное дело в отношении Центрального банка России, который был оштрафован за нарушение правил оборота оружия, передает РИА Новости. Речь идет о найденных в хранилище регулятора пистолетах Макарова, которые принадлежали Сбербанку, а также о двух единицах служебного оружия, зарегистрированного на частное охранное предприятие.

Постановление <...> по делу об административном правонарушении, предусмотренном статьей 20.10 КоАП РФ, в отношении Центрального банка РФ оставить без изменения, жалобу — без удовлетворения, — говорится в документах.

Точная сумма финансового взыскания не разглашается. Однако санкции данной статьи Кодекса об административных правонарушениях предусматривают для юридических лиц штраф в размере от 300 до 500 тыс. рублей.

Ранее сообщалось, что житель Белгородской области устроил у себя дома склад оружия и боеприпасов. В его арсенале были автомат Калашникова, пистолет, огнеметы, гранаты и сотни патронов. Теперь мужчине грозит до восьми лет лишения свободы.

Жителей одного из районов Севастополя эвакуируют из-за падения БПЛА
Скончалась еще одна пострадавшая при теракте в «Крокусе»
Россиянам назвали неочевидную опасность телевизоров
Российская артиллерия испепелила полигон с секретным французским оружием
Иран обезвредил разветвленную шпионскую сеть
В Токио поймали членов якудза, укравших три чемодана с деньгами
Израиль ударил по жилому дому в Ливане и убил мирных жителей
Мошенники придумали схему, где одно фото превращается в дело о госизмене
Системы ПВО спасли Ростовскую область от 40 БПЛА и разрушений
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 15 марта: инфографика
Украинских командиров уличили во лжи о реальных потерях ВСУ
Словакия потребовала для ЕС мандата по украинским переговорам
Стало известно, какой просьбой Трамп может смутить премьера Японии
Йемен готовится «перерезать горло» мировой логистике ради Ирана
Названы самые популярные страны для путешествия в одиночку
Триста дронов за 10 часов, атака на Москву: новости СВО на утро 15 марта
Почти 200 дронов устроили массированный налет на Россию за ночь
«Истины звучат неожиданно»: Дмитриев пошутил о созданном русофобами мире
«Лишь вопрос времени»: Пушков описал последствия войны с Ираном для США
Дальше
Самое популярное
Никакой соды и кефира: готовлю оладьи по-японски: нежные, как суфле, и безумно вкусные — без химии и разрыхлителей
Общество

Никакой соды и кефира: готовлю оладьи по-японски: нежные, как суфле, и безумно вкусные — без химии и разрыхлителей

Адвокат рассказала о реакции террористов из «Крокуса» на приговор
Москва

Адвокат рассказала о реакции террористов из «Крокуса» на приговор

Собираю помидоры кистями, как виноград — до 20 штук с одной ветки: и для теплицы, и для грунта
Общество

Собираю помидоры кистями, как виноград — до 20 штук с одной ветки: и для теплицы, и для грунта

