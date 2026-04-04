Бочкарева попала в скандал с соседями из-за своей дочери

Актриса Наталья Бочкарева конфликтовала с соседкой из-за того, что последняя оскорбила дочь артистки, сообщил Telegram-канал «112». Авторы отметили, что по итогам судебного дела звезду «Счастливы вместе» признали виновной в хулиганстве и оштрафовали на 1 тыс. рублей.

На канале сообщили, что конфликт произошел в прошлом году — актриса якобы вышла из себя и начала оскорблять соседку, размахивая руками. По информации «112», представитель Бочкаревой настаивал в суде, что свидетель ссоры испытывала неприязнь к актрисе и могла ее оговорить. Авторы рассказали, что действия звезды были продиктованы желанием противопоставить себя другим и показать пренебрежительное отношение к ним.

Ранее управляющая компания подала иск к Бочкаревой о взыскании задолженности за коммунальные услуги. Из картотеки дел Пресненского суда Москвы следует, что рассмотрение заявления назначено на 14 мая. Речь шла о взыскании платы за жилое помещение, а также за коммунальные услуги, включая тепло и электроэнергию.

До этого сообщалось, что Наталья Бочкарева получила 50 штрафов на 63 тыс. рублей в 2025 году после поездок на своем Mercedes-Benz. 37 эпизодов на почти 28 тыс. рублей касаются превышения скорости.