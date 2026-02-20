Зимняя Олимпиада — 2026
20 февраля 2026 в 09:45

Звезду сериала «Счастливы вместе» уличили в незаконной любви к скорости

Mash: актрису Бочкареву оштрафовали на 63 тыс. рублей за превышение скорости

Наталья Бочкарева Наталья Бочкарева Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости
Telegram-канал Mash передает, что звезда сериала «Счастливы вместе» Наталья Бочкарева получила 50 штрафов на 63 тыс. рублей в 2025 году после поездок на своем Mercedes-Benz. По его данным, 37 эпизодов на почти 28 тыс.рублей касаются превышения скорости на 20-40 км/ч.

В материале сказано, что актрисе были выписаны штрафы за повторные превышения скорости, неоплаченную парковку, проезд по платным дорогам, нарушения требований дорожных знаков и разметки. По данным канала, один из них — на 750 рублей от 5 февраля — Бочкарева до сих пор не оплатила.

До этого Бочкарева выступила против назначения режиссера Константина Богомолова на должность исполняющего обязанности ректора Школы-студии МХАТ. Актриса отметила, что считает это решение игнорированием истории школы и ее основателей.

Ранее основатель бизнес-сообщества «Русяев Клуб» юрист Илья Русяев заявил, что певица Лариса Долина не столкнется со штрафами за нарушения ПДД, совершенные 15 лет назад. По его словам, срок давности проступков уже давно истек.

