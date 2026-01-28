Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
28 января 2026 в 15:24

Сыгравшая Дашу Букину актриса высказалась о назначении Богомолова

Бочкарева выступила против назначения Богомолова и.о. ректора Школы-студии МХАТ

Наталья Бочкарева Наталья Бочкарева Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости
Актриса Наталья Бочкарева, известная по роли Даши Букиной в сериале «Счастливы вместе», выступила против назначения режиссера Константина Богомолова на должность исполняющего обязанности ректора Школы-студии МХАТ. На своей странице в Instagram (деятельность в РФ запрещена) она отметила, что считает это решение игнорированием истории школы и ее основателей.

Я — выпускница Школы-студии МХАТ. Ученица Олега Павловича Табакова. И то, что сейчас происходит, — не про развитие и не про уважение. Это про игнорирование школы, ее истории и людей, которые эту школу создавали, — написала она.

Бочкарева отметила, что МХАТ — не экспериментальная площадка и не «управленческая игрушка». По ее словам, несмотря на разговоры о современности, начинать ее с «обнуления прошлого» — это путь к разрушению, а не к прогрессу. Она выразила категорическое несогласие с кадровым решением.

Я категорически не согласна с этим решением. И я считаю происходящее ошибкой, за которую школе ещё придется платить, — заключила она

Ранее выпускники Школы-студии МХАТ попросили министра культуры Ольгу Любимову пересмотреть назначение Богомолова. В своем отрытом письме, опубликованном актером и выпускником студии Антоном Шагиным, они выступают против того, чтобы муж журналистки Ксении Собчак возглавлял их альма-матер.

