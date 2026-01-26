Выпускники МХАТ не захотели видеть во главе школы-студии мужа Собчак Выпускники МХАТ просят пересмотреть назначение Богомолова на пост и. о. ректора

Выпускники Школы-студии МХАТ попросили министра культуры Ольгу Любимову пересмотреть назначение режиссера Константина Богомолова на пост и. о. ректора. В своем отрытом письме, опубликованном актером и выпускником студии Антоном Шагиным, они выступают против того, чтобы муж журналистки Ксении Собчак возглавлял их альма-матер.

В письме говорится, что кандидатура Богомолова нарушает традиции преемственности. Авторы обращения просят назначить ректором человека, чья жизнь и карьера связаны с их учебным заведением.

Выпускники считают, что нового руководителя следует выбирать из бывших студентов школы и обсуждать его кандидатуру всем сообществом. По их мнению, отказ от этого принципа приведет к утрате традиций и упадку школы-студии.

Они напоминают, что все прежние ректоры, такие как Олег Ефремов и Олег Табаков, были воспитанниками МХАТ. Такие «корневые» руководители, как считают авторы письма, создавали особую атмосферу в учебном заведении.

Выпускники также указывают, что другие ведущие театральные вузы Москвы строго соблюдают принцип преемственности. По их словам, так действуют, например, школы при театре имени Вахтангова и Малом театре.

Ранее Любимова сообщила, что Богомолов назначен исполняющим обязанности ректора Школы-студии МХАТ. Она напомнила, что культурный деятель также является драматургом и поэтом, а его творчество занимает особое место в современной культуре России.