26 января 2026 в 18:29

Выпускники МХАТ не захотели видеть во главе школы-студии мужа Собчак

Выпускники МХАТ просят пересмотреть назначение Богомолова на пост и. о. ректора

Константин Богомолов Константин Богомолов Фото: Артем Пряхин/РИА Новости
Выпускники Школы-студии МХАТ попросили министра культуры Ольгу Любимову пересмотреть назначение режиссера Константина Богомолова на пост и. о. ректора. В своем отрытом письме, опубликованном актером и выпускником студии Антоном Шагиным, они выступают против того, чтобы муж журналистки Ксении Собчак возглавлял их альма-матер.

В письме говорится, что кандидатура Богомолова нарушает традиции преемственности. Авторы обращения просят назначить ректором человека, чья жизнь и карьера связаны с их учебным заведением.

Выпускники считают, что нового руководителя следует выбирать из бывших студентов школы и обсуждать его кандидатуру всем сообществом. По их мнению, отказ от этого принципа приведет к утрате традиций и упадку школы-студии.

Они напоминают, что все прежние ректоры, такие как Олег Ефремов и Олег Табаков, были воспитанниками МХАТ. Такие «корневые» руководители, как считают авторы письма, создавали особую атмосферу в учебном заведении.

Выпускники также указывают, что другие ведущие театральные вузы Москвы строго соблюдают принцип преемственности. По их словам, так действуют, например, школы при театре имени Вахтангова и Малом театре.

Ранее Любимова сообщила, что Богомолов назначен исполняющим обязанности ректора Школы-студии МХАТ. Она напомнила, что культурный деятель также является драматургом и поэтом, а его творчество занимает особое место в современной культуре России.

Россия
МХАТ
театры
Константин Богомолов
