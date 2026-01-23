Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Стало известно, кого назначили и.о. ректора Школы-студии МХАТ

Режиссера Богомолова назначили и. о. ректора Школы-студии МХАТ

Константин Богомолов Константин Богомолов Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Режиссер театра и кино Константин Богомолов назначен исполняющим обязанности ректора Школы-студии МХАТ, сообщила министр культуры РФ Ольга Любимова в своем Telegram-канале. Она напомнила, что культурный деятель также является драматургом и поэтом, а его творчество занимает особое место в современной культуре России.

Исполняющим обязанности ректора Школы-студии МХАТ назначен Константин Богомолов. <...> Благодарю за профессионализм и преданное служение своему делу, а также выражаю признательность за вклад в сохранение и преумножение культурного наследия России,написала она.

Богомолов с 2019 года работает художественным руководителем Театра на Малой Бронной, а с прошлого года также возглавляет Театр-Сцену «Мельников». Параллельно он ведет мастер-классы в Московской школе нового кино. За вклад в развитие сценического искусства был удостоен почетного звания «Заслуженный деятель искусств Российской Федерации».

До Богомолова этот пост занимал заслуженный артист России Игорь Золотовицкий. Актер работал ректором с 2013 года. Он скончался 14 января 2026 года. Прощание с ним прошло на основной сцене МХТ имени А. П. Чехова.

