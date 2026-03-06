Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
06 марта 2026 в 16:14

Режиссер Житинкин сравнил Хабенского с покойным Табаковым

Режиссер Житинкин: Хабенский будет занимать два поста, как Олег Табаков

Константин Хабенский Константин Хабенский Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

В совмещении должности худрука МХТ им. А. П Чехова и ректора Школы-студии МХАТ Константином Хабенским просматривается традиция, сказал NEWS.ru режиссер Андрей Житинкин. Он добавил, что при прежнем художественном руководителе Олеге Табакове было тоже самое и это хорошо, так как школа и театр связаны.

Было понятно, что действительно никто не хочет терять сферы влияния. Табаков ведь тоже, все уже забыли, был директором Школы-студии МХАТ и худруком. Но потом с возрастом этот пост отдал. В том, что худрук занимается еще и школой, студенты, которой выходят на сцену в его театре, есть логика, потому что он будет тоже ответственен за их судьбу, — сказал Житинкин.

Режиссер добавил, что и до этого Хабенский занимался молодежью, дал дорогу студентам школы-студии в своем театре: они активно играют у него в массовке. При этом Житинкин добавил, что Хабенский очень сильно занят и пожелал ему надежных помощников и здоровья.

Ранее театральный критик, дочь актера и режиссера Олега Ефремова Анастасия сказала, что назначение Хабенского и.о. ректора Школы-студии МХАТ более удачное решение по сравнению с предыдущим назначением на этот пост режиссера Константина Богомолова. По ее словам, у Хабенского — хорошая репутация, и это очень важно.



Константин Хабенский
ОлегТабаков
ректоры
режиссеры
Виктория Колодонова
В. Колодонова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Появились кадры взрывов в иранском городе Илам
Европейская страна объявила о закрытии воздушного пространства
Израиль заявил об атаке на иранского командира высокого ранга
На Украине увидели в Венгрии угрозу своему выживанию
В Иране начались протесты
Азербайджан направил в ICAO отчет по атаке БПЛА на Нахичевань
США признались в бесчеловечном ударе рядом с иранской школой в Минабе
Туристам посоветовали не аннулировать туры в ОАЭ из-за проблем с вылетами
Политолог раскрыл, почему Трамп потребовал от Ирана капитуляции
Назначение во МХАТ, премия, штрафы, суд: как живет Сергей Безруков
Названы регионы, где ожидаются адские температурные качели от -25 до +4
В США раскрыли, когда начнут сопровождать суда через Ормузский пролив
Стало известно о новой «победе» девочки-вундеркинда Тепляковой
Обвиняемому в жестоком избиении модели Кузьмину продлили домашний арест
«Мы не зависим от внешних игроков»: посол Ирана о защите страны и помощи РФ
Появились кадры операции по задержанию в Венгрии инкассаторов с Украины
Brent впервые с апреля 2024 года достигла $90 за баррель
Погранпосты Ирака атаковали с воздуха
Иран не примет участия в Паралимпийских играх в Италии
WSJ: Кувейт начал сокращать добычу и переработку нефти
Дальше
Самое популярное
Жуткий план США потерпел крах: шок-прогноз Жириновского на 2026 год
Общество

Жуткий план США потерпел крах: шок-прогноз Жириновского на 2026 год

Активы на 5 млрд рублей изъяли у экс-министра культуры Москвы
Москва

Активы на 5 млрд рублей изъяли у экс-министра культуры Москвы

Нарезаю апельсин кружочками и кидаю на сковороду: простой и вкусный десерт к чаю за 10 минут
Общество

Нарезаю апельсин кружочками и кидаю на сковороду: простой и вкусный десерт к чаю за 10 минут

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.