Режиссер Житинкин сравнил Хабенского с покойным Табаковым

В совмещении должности худрука МХТ им. А. П Чехова и ректора Школы-студии МХАТ Константином Хабенским просматривается традиция, сказал NEWS.ru режиссер Андрей Житинкин. Он добавил, что при прежнем художественном руководителе Олеге Табакове было тоже самое и это хорошо, так как школа и театр связаны.

Было понятно, что действительно никто не хочет терять сферы влияния. Табаков ведь тоже, все уже забыли, был директором Школы-студии МХАТ и худруком. Но потом с возрастом этот пост отдал. В том, что худрук занимается еще и школой, студенты, которой выходят на сцену в его театре, есть логика, потому что он будет тоже ответственен за их судьбу, — сказал Житинкин.

Режиссер добавил, что и до этого Хабенский занимался молодежью, дал дорогу студентам школы-студии в своем театре: они активно играют у него в массовке. При этом Житинкин добавил, что Хабенский очень сильно занят и пожелал ему надежных помощников и здоровья.

Ранее театральный критик, дочь актера и режиссера Олега Ефремова Анастасия сказала, что назначение Хабенского и.о. ректора Школы-студии МХАТ более удачное решение по сравнению с предыдущим назначением на этот пост режиссера Константина Богомолова. По ее словам, у Хабенского — хорошая репутация, и это очень важно.





