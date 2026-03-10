Олимпиада и Паралимпиада — 2026
10 марта 2026 в 19:22

«Мы видим, что устали»: Уиткофф сделал громкое заявление по Украине

Уиткофф заявил о возможном переломном моменте по Украине

Стивен Уиткофф Стивен Уиткофф Фото: Keystone Press Agency/Global Look Press
США видят признаки возможного переломного момента в переговорах по конфликту на Украине, заявил специальный представитель американского президента Стив Уиткофф в комментарии CNBC. По его словам, в Вашингтоне рассчитывают на позитивное развитие ситуации.

Мы видим признаки того, что обе стороны устали, будем надеяться, что это начало переломного момента, — отметил Уиткофф.

Спецпосланник также добавил, что трехсторонние переговоры по Украине пройдут на следующей неделе. Он уточнил, что американская сторона надеется на положительное решение этого вопроса.

Ранее посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник заявил, что использовать ЕС в качестве площадки для переговоров по урегулированию конфликта на Украине достаточно проблемно. По его словам, это обусловлено постоянным давлением на участников. Дипломат отметил, что европейские чиновники будут пытаться влиять на переговоры.

Президент Украины Владимир Зеленский между тем заявил, что переговоры по Украине, которые могли пройти 11 марта, откладываются из-за кризиса на Ближнем Востоке. По его словам, Вашингтон обратил все свое внимание на ситуацию в Тегеране. Глава США Дональд Трамп, в свою очередь, назвал урегулирование украинского кризиса одним из главных своих приоритетов.

США
Украина
Россия
переговоры
Стив Уиткофф
