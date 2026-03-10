На Западе указали, как Трамп может победить Иран «без единого солдата»

Президент США Дональд Трамп сможет контролировать Иран, захватив остров Харк, сообщает газета The Telegraph. На этот остров приходится около 90% иранского экспорта сырой нефти.

Контроль над указанным объектом лишит Иран возможности продавать нефть и поддерживать финансирование сил безопасности, ведь нефтяной экспорт обеспечивает почти 40% доходов бюджета страны, подчеркивает издание. Из-за значительной удаленности острова от основной территории Ирана (24 км) сухопутные войска Исламской Республики вряд ли способны эффективно противодействовать возможным американскими операциям.

Захват острова дал бы возможность повлиять на иранскую власть и даже свергнуть ее, а также обеспечить контроль над крупнейшим в мире морским энергетическим маршрутом, сообщает газета. При этом любое новое правительство республики должно будет ориентироваться на США, если оно хочет вернуть суверенный контроль над экспортом нефти.

Накануне Трамп намекнул, что американские власти могут осуществить захват иранской нефти. Однако, по его словам, обсуждение этого вопроса преждевременно.