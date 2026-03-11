Олимпиада и Паралимпиада — 2026
11 марта 2026 в 11:29

Захарова призвала не надевать «розовые очки» в отношении США

Захарова назвала правильным реалистичный подход к позиции США

Мария Захарова Мария Захарова Фото: МИД РФ
Призывы не смотреть на позицию США по украинскому кризису через «розовые очки» оказались оправданными, заявила на конференции «Современные медиа: технологии, смыслы, кадры» представитель МИД России Мария Захарова. Дипломат напомнила высказывание представителя Кремля Дмитрия Пескова о необходимости трезво оценивать позицию Соединенных Штатов в контексте украинского кризиса, сообщает ТАСС.

Те, кто находился в розовых очках, получили соответствующие результаты. А те, кто реалистично к этому относился, успели подготовиться, — отметила Захарова.

По словам дипломата, высказывание представителя Кремля со временем подтвердило свою актуальность. Она подчеркнула, что данная формулировка может рассматриваться как «цитата, проверенная временем».

Ранее Захарова заявила, что в некоторых случаях использование англицизмов можно сравнить с сотворением ложных кумиров. По ее словам, сейчас подобные заимствования выглядят неуместно. Дипломат подчеркнула, что великие русские писатели, включая Льва Толстого и Федора Достоевского, предостерегали от преклонения перед антигероями и ложными идеалами. Также она отметила, что конкретные случаи использования англицизмов в названиях жилых или гостиничных комплексов сейчас кажутся неуместными.

