05 марта 2026 в 11:18

Лавров раскрыл замысел Запада по украинскому конфликту

Лавров: страны Запада желали развалить Россию конфликтом на Украине

Страны Запада желали развалить Россию, спровоцировав конфликт на Украине, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе посольского «круглого стола» по тематике урегулирования ситуации вокруг Украины. Министр напомнил, что об этом не раз говорил президент Владимир Путин и другие представители руководства. Трансляция мероприятия шла на сайте МИД РФ.

Целью готовившейся и в итоге развязанной западными руками украинского режима войны против России является ослабление, как они сами говорят, нанесение стратегического поражения нашей стране. И есть все основания полагать, что за этим скрывается и такое, знаете, максимальное желание развалить нашу страну, — сказал Лавров.

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что любые иностранные военно-медицинские контингенты на Украине, включая британский, будут рассматриваться как законная цель российской армии. Так она ответила на данные британского таблоида Daily Express о присутствии на Украине военных медицинских специалистов — хирурги, физиотерапевты, медсестры из Соединенного Королевства.

