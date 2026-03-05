Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
05 марта 2026 в 12:37

Лавров раскрыл, чего избегает Россия в переговорах по Украине

Лавров: Россия избегает сливов информации по переговорам об Украине

Сергей Лавров Сергей Лавров Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Российская сторона подходит к переговорному процессу по Украине профессионально, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. По его словам, которые приводит РИА Новости, Москва избегает утечек информации, которые могут ввести в заблуждение.

В отличии от некоторых других участников, мы профессионально относимся к переговорам и избегаем публичных спекуляций, тем более сливов информации, тем более информации, которая вводит в заблуждение, — сообщил министр.

Ранее политолог Евгений Минченко выразил мнение, что дух договоренностей, достигнутых между Россией и США в Анкоридже, могли бы сохранить только реально подписанные соглашения двух государств. По его словам, главная сложность заключается в том, что предварительные обсуждения не вылились в конкретные решения.

До этого Лавров сообщил, что Россия, США и Украина достигли продвижения по ряду вопросов в ходе трехсторонних переговоров. По словам министра, оно касается вопросов гуманитарного характера, а также мониторинга возможных договоренностей. Вместе с тем Лавров подчеркнул, что конкретные решения по конфликту на Украине пока не приняты.

Сергей Лавров
МИД РФ
переговоры
Украина
