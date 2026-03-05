Девочке оторвало фалангу пальца во время квеста в Краснодаре В Краснодаре 16-летней девочке оторвало палец во время квеста

В Краснодаре 16-летняя девочка лишилась части пальца во время квеста в центре «Хамерфол» на улице Коммунаров, сообщает «93.ru». Инцидент произошел 1 марта, когда подросток праздновала день рождения подруги.

По данным источника, во время игры в полной темноте актер слишком быстро захлопнул дверь, в проеме которой находилась рука девочки, в результате ей оторвало часть фаланги безымянного пальца. Организаторы не остановили квест и не вызвали скорую помощь, предложив пострадавшей лишь вату для раны, а ампутированный фрагмент бросили на полу.

Ребенок вернулся домой только через несколько часов, после чего мать экстренно повезла ее в больницу. Родственники позвонили работникам, чтобы забрать оторванную фалангу, но фрагменты кожи доставили в медучреждение лишь спустя три часа. Из-за промедления операцию провели с сильным опозданием, ребенку предстоит длительное восстановление. Полиция Краснодара проводит проверку по факту случившегося.

Ранее член комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Айрат Гибатдинов заявил, что ввод минимальных ограничений для квестов поможет сделать условия их проведения более безопасными. Он внес соответствующий законопроект на рассмотрение в Госдуму. Сенатор подчеркнул, что для участия детей в квестах потребуется письменное согласие родителей. Также, по его словам, до игры не будут допускать выпивших клиентов.