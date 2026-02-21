Британка лишилась рук и ног из-за своей собаки

Жительница Великобритании лишилась всех четырех конечностей из-за заражения крови, которое, предположительно, вызвала домашняя собака, пишет газета Telegraph. 52-летняя Манджит Сангха впала в кому спустя считанные часы после того, как поиграла со своим питомцем.

Инцидент произошел в июле 2025 года. По словам супруга женщины, в субботу она чувствовала себя хорошо и проводила время с собакой, в воскресенье пожаловалась на недомогание, а в ночь на понедельник ее госпитализировали без сознания.

Медики говорят, что у 52-летней женщины мог развиться сепсис из-за чего-то безобидного, возможно, из-за того, что собака лизнула небольшую рану, — говорится в материале.

Состояние пациентки стремительно ухудшалось: за время нахождения в реанимации у нее шесть раз останавливалось сердце. Чтобы спасти жизнь, хирургам пришлось ампутировать Манджит обе ноги ниже колен и обе руки, а также удалить селезенку.

Женщина провела в больнице около восьми месяцев. Несмотря на потерю конечностей, британка настроена решительно. Она планирует заново учиться ходить с помощью протезов и вернуться к профессиональной деятельности.

Ранее стало известно, что укус собаки привел к развитию редкого и тяжелого гемолитико-уремического синдрома у жительницы Норвегии. У пациентки сначала развился сепсис, а затем возникло опасное поражение почек и системы крови. При осмотре врачи обнаружили серьезные нарушения в работе организма, в том числе проблемы с почками и свертываемостью крови.