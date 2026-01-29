Зимняя Олимпиада — 2026
Женщину госпитализировали с редким осложнением после простого укуса собаки

BMJ: укус собаки за губу вызвал у норвежки гемолитико-уремический синдром

Укус собаки привел к развитию редкого и тяжелого гемолитико-уремического синдрома у жительницы Норвегии, сообщается в медицинском журнале BMJ Case Reports. После укуса у пациентки сначала развился сепсис, а затем возникло опасное поражение почек и системы крови.

Женщину доставили в больницу с высокой температурой и плохим самочувствием через несколько дней после того, как ее собственная собака укусила ее за губу. При осмотре врачи обнаружили серьезные нарушения в работе организма, в том числе проблемы с почками и свертываемостью крови.

Несмотря на лечение антибиотиками, состояние пациентки ухудшилось: у нее почти прекратилась выработка мочи, и потребовался диализ. Дальнейшее обследование показало, что причиной стала аномальная реакция иммунной системы.

Инфекцию вызвала бактерия Capnocytophaga canimorsus, которая часто живет во рту у собак и кошек, не причиняя им вреда. Однако при попадании в кровь человека через укус или царапину она может вызывать тяжелые заболевания, включая заражение крови.

В ходе сложного лечения, включавшего диализ и специальную терапию, состояние женщины удалось стабилизировать. Функция ее почек улучшилась, но полностью не восстановилась.

Ранее женщина чуть не лишилась ноги после укуса трехсантиметровой медузы на пляже Пепперминт-Гроув в Австралии. Она почувствовала острое жжение в ноге, но проигнорировала этот момент и продолжила отдыхать. Однако через некоторое время конечность почернела, и женщину пришлось госпитализировать.

