Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 14 марта: инфографика

В ночь на 14 марта Вооруженные силы РФ пресекли попытки украинской армии совершить атаки с применением БПЛА самолетного типа на объекты на российской территории, говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Минобороны РФ. Дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 87 дронов противника. Над какими регионами были сбиты беспилотники Вооруженных сил Украины — в инфографике NEWS.ru.

«В течение прошедшей ночи (с 20:00 мск 13 марта до 07:00 мск 14 марта) дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 87 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 16 — над территорией Краснодарского края, 8 БПЛА — над территорией Республики Крым, 7 — над территорией Брянской области, 6 — над территорией Белгородской области, 5 — над территорией Ростовской области, 3 — над территорией Самарской области, 2 — над территорией Курской области, по 1 БПЛА — над территориями Астраханской, Волгоградской и Тульской областей, 31 БПЛА уничтожен над акваторией Азовского моря и 6 — над акваторией Черного моря», — сообщили в оборонном ведомстве.