12 января 2026 в 11:12

Встреча с медузой чуть не оставила женщину без ноги

PerthNow: женщина чуть не лишилась ноги после укуса медузы на пляже в Австралии

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Женщина чуть не лишилась ноги после укуса трехсантиметровой медузы на пляже Пепперминт-Гроув в Австралии, передает издание PerthNow. Она почувствовала острое жжение в ноге, но проигнорировала этот момент и продолжила отдыхать. Однако через некоторое время конечность почернела, и ее пришлось госпитализировать.

Женщину предупредили, что она может лишиться ноги из-за укуса медузы во время отдыха на юго-западе в Басселтоне. Она попала в больницу с сепсисом, — сказано в материале.

Было установлено, что в рану после укуса медузы попала инфекция, она начала гнить. Врачи спасли ногу женщины с помощью антибиотиков и хирургического удаления пострадавшей кожи.

Также до этого российский турист скончался на Бали, предположительно, из-за отравления суррогатным алкоголем. Местный госпиталь проверил, не укусила ли его змея, но в теле не было обнаружено никаких следов яда.

Ранее сообщалось, что отдыхающие в египетских отелях Хургады, Шарм-эш-Шейха и Сахль-Хашиша столкнулись с масштабной «эпидемией» клопов. Нашествие насекомых называют самым масштабным за последние 10 лет. Сначала туристы приняли отметки на теле за следы от комаров, но спустя некоторое время они обнаружили клопов прямо в своих постелях.

Австралия
укусы
пляжи
ноги
