Встреча с медузой чуть не оставила женщину без ноги

Женщина чуть не лишилась ноги после укуса трехсантиметровой медузы на пляже Пепперминт-Гроув в Австралии, передает издание PerthNow. Она почувствовала острое жжение в ноге, но проигнорировала этот момент и продолжила отдыхать. Однако через некоторое время конечность почернела, и ее пришлось госпитализировать.

Женщину предупредили, что она может лишиться ноги из-за укуса медузы во время отдыха на юго-западе в Басселтоне. Она попала в больницу с сепсисом, — сказано в материале.

Было установлено, что в рану после укуса медузы попала инфекция, она начала гнить. Врачи спасли ногу женщины с помощью антибиотиков и хирургического удаления пострадавшей кожи.

