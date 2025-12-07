ТИЭФ'25
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
07 декабря 2025 в 13:44

Россияне столкнулись с опасной «эпидемией» на заграничном курорте

Российские туристы из Хургады пожаловались на массовое нашествие клопов

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Отдыхающие в египетских отелях Хургады, Шарм-эль-Шейха и Сахль-Хашиша россияне рассказали о масштабной «эпидемии» клопов, передает Telegram-канал SHOT. По информации авторов, нашествие насекомых называют самым масштабным за последние 10 лет.

По данным канала, из популярного отеля Flow Spectrum Resort Sahl Hasheesh сразу несколько россиян вернулись домой с укусами, сначала туристы приняли отметки на теле за следы от комаров, но спустя некоторое время они обнаружили клопов прямо в своих постелях.

Ранее российские туристы оказались в зоне эпидемии на Кубе. Порядка 1,5 тыс. человек застряли в стране, где бушевали лихорадки чикунгунья и денге. Не менее 14 граждан России перенесли заболевания в легкой форме в течение ноября.

До этого в Европе забили тревогу из-за вируса птичьего гриппа. Журналисты уточили, что он способен вызвать более серьезную пандемию по сравнению с COVID-19 в случае мутации.

Египет
клопы
курорты
Россия
