Зюганов заявил, что принесет в Госдуму живого клопа

Зюганов заявил, что принесет в Госдуму клопа для тест-драйва спецкостюма военных

Геннадий Зюганов Геннадий Зюганов Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что принесет в Госдуму живого клопа, сообщил Telegram-канал «Вы слушали Маяк». Так он решил проверить разработчикам костюмов для спецназа с антимоскитной сеткой, которая не позволяет насекомым проникнуть внутрь.

Я вам завтра пару комаров принесу и одно клопа на всякий случай. Вшей я не найду, а клопа точно найду, — отметил Зюганов.

Ранее военнослужащие России в зоне СВО отметили эластичность, практичность и износостойкость новой армейской формы. Они подчеркнули, что производители заслуживают премии за разработку экипировки, которая соответствует требованиям современных боевых действий.

Президент России Владимир Путин до этого подписал указ о внесении изменений в правила ношения военной формы. Согласно документу, высшие офицеры Вооруженных сил и Росгвардии теперь будут носить костюмы (как с коротким, так и с длинным рукавом) с брюками, украшенными кантами и лампасами установленных цветов. Также вводится новый элемент обмундирования — боевая камуфлированная рубашка, которая войдет в комплект полевой формы.

