«Мало пачкается, не рвется»: бойцы СВО оценили новую форму для армии России

Военнослужащие России в зоне СВО высоко оценили качество новой армейской формы, отмечая ее эластичность, практичность и износостойкость, передает телеканал «Россия 1». Бойцы подчеркивают, что производители заслуживают премии за разработку новой экипировки, которая соответствует требованиям современных боевых действий.

Прежняя форма была как питон. В ней походишь несколько дней, она испачкается и как коробка становится. А эта форма эластичная, мало пачкается, удобная. Потому что в бою это очень важно. В окопе в десяти километрах, в двадцати километрах ты уже не сможешь ее поменять, зашить. Об ветки я ее задевал, об автомат тот же. Не рвется. Хорошего качества, — сказал боец Алишер с позывным Гром в эфире.

Текстильные предприятия России осуществляют выпуск миллионов комплектов обмундирования ежегодно, соблюдая стандарты первого сорта, добавили на телеканале. Также отмечается, что секрет комфорта новой формы заключается в многослойной конструкции из специальных тканей.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о внесении изменений в правила ношения военной формы. Согласно документу, опубликованному на портале правовой информации, высшие офицеры Вооруженных сил и Росгвардии теперь будут носить костюмы (как с коротким, так и с длинным рукавом) с брюками, украшенными кантами и лампасами установленных цветов.