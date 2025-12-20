На улицы Москвы вышел уникальный тематический трамвай Трамвай в честь юбилея театра «Современник» вышел на улицы Москвы

Московский дептранс запустил уникальный тематический трамвай, посвященный 70-му, юбилейному сезону театра «Современник», сообщили в пресс-службе ведомства. Он вышел на легендарный маршрут «А».

Внутри трамвай превратился в настоящий музей на колесах: его украсили архивные фотографии знаменитых спектаклей, портреты легендарных актеров и моменты из истории театра. Остановки в нем объявляют звезды «Современника»: голоса художественного руководителя Владимира Машкова и артистов Алены Бабенко, Александра Хованского, Ивана Стебунова и других сопровождают поездку рассказами о театре. Снаружи трамвай сияет праздничной иллюминацией.

Торжественный запуск был приурочен ко дню рождения Галины Волчек — основателя и многолетнего художественного руководителя «Современника». Этот транспорт будет курсировать по Москве в течение всего юбилейного сезона.

