20 декабря 2025 в 12:44

На улицы Москвы вышел уникальный тематический трамвай

Трамвай в честь юбилея театра «Современник» вышел на улицы Москвы

Фото: t.me/DtRoad*
Московский дептранс запустил уникальный тематический трамвай, посвященный 70-му, юбилейному сезону театра «Современник», сообщили в пресс-службе ведомства. Он вышел на легендарный маршрут «А».

Внутри трамвай превратился в настоящий музей на колесах: его украсили архивные фотографии знаменитых спектаклей, портреты легендарных актеров и моменты из истории театра. Остановки в нем объявляют звезды «Современника»: голоса художественного руководителя Владимира Машкова и артистов Алены Бабенко, Александра Хованского, Ивана Стебунова и других сопровождают поездку рассказами о театре. Снаружи трамвай сияет праздничной иллюминацией.

Торжественный запуск был приурочен ко дню рождения Галины Волчек — основателя и многолетнего художественного руководителя «Современника». Этот транспорт будет курсировать по Москве в течение всего юбилейного сезона.

Ранее иностранные пользователи приняли новые составы метро Москвы, в вагонах которых отсутствуют тамбуры, за продукт искусственного интеллекта. Москвичи развеяли их сомнения, подтвердив существование таких поездов. Столичные жители уточнили, что эксплуатация составов без тамбуров началась с 2024 года на зеленой, красной и желтой ветках подземки.

