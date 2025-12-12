Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
12 декабря 2025 в 12:19

Иностранцы приняли видео из московского метро за ИИ-генерацию

Станция метро «Саларьево» Московского метрополитена Станция метро «Саларьево» Московского метрополитена Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Москвичи поделились кадрами из новых составов метро без тамбуров в Instagram (деятельность в РФ запрещена), и иностранцы приняли видео за ИИ-генерацию. Жители столицы развеяли сомнения зарубежных пользователей и подтвердили, что это реально существующие вагоны.

«Говорят, Кристофер Нолан вдохновлялся московским метро и снял фильм "Начало"», «Для кого-то это ИИ, а для кого-то обычная рутина», — пошутили в комментариях.

Пользователи из Москвы рассказали, что поезда без тамбуров с 2024 года запустили на зеленой, красной и желтой ветках метро. Новые составы также были замечены на салатовой и синей линиях.

Ранее приехавший в Москву британец обратился к врачам из-за перелома пальца на ноге. Англичанин остался под сильным впечатлением от столичной системы здравоохранения и поделился своими откровениями с подписчиками. Он похвалил быструю работу врачей, которые всего за час поставили его диагноз, наложили повязку и отпустили домой. По словам британца, на родине он бы потратил в больнице не менее восьми часов.

метро
поезда
иностранцы
Москва
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Батареи в московских домах станут теплее
Выставка «Русский туман» открылась в галерее Artstory в Москве
Фермеры облили навозом флаг Франции и ЕС
Не сдержала слез на концерте: у Долиной сдают нервы из-за квартиры? Детали
Жительницу Ямала оштрафовали за нападение на полицейских
Более 30 беспилотников сбили в российских регионах за пять часов
В Кремле ответили на идею Зеленского о референдуме по Донбассу
В России вынесли первый приговор за самовыгул собаки
Креативный директор «Союзмультфильма» оказалась в базе «Миротворца»
Трое подростков обстреляли прохожего из сигнального пистолета
“Кубок вкуса”: подаем “Оливье” на Новый год в апельсиновых чашах
Стало известно, сколько продлились переговоры Путина и Пезешкиана
Засунул жену в блендер: абьюзер превратил тело «Мисс Швейцария» в кашу
Бразильский футболист ответил на слухи об уходе из «Зенита»
Euroclear ответил на сообщения об иске Центробанка
Криминалист ответил, будут ли у Блиновской привилегии во владимирской ИК
Губернатор Херсонской области раскрыл смертельные последствия атак ВСУ
Магнитные бури сегодня, 12 декабря: что будет завтра, скачки давления
Момент взрыва в Калифорнии попал на видео
Россиян бесплатно пустили на парковку в Диснейленде из-за национальности
Дальше
Самое популярное
Рыбная запеканка по-царски: обалденный минтай в сырно-сметанной заливке
Общество

Рыбная запеканка по-царски: обалденный минтай в сырно-сметанной заливке

Куриные ножки в слоеном тесте: можно порционно подать на Новый год или просто вкусно поужинать
Общество

Куриные ножки в слоеном тесте: можно порционно подать на Новый год или просто вкусно поужинать

Много лет занимает достойное место на столе в Новый год наравне с оливье и шубой: салат «Подсолнух»
Общество

Много лет занимает достойное место на столе в Новый год наравне с оливье и шубой: салат «Подсолнух»

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.