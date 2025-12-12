Иностранцы приняли видео из московского метро за ИИ-генерацию

Москвичи поделились кадрами из новых составов метро без тамбуров в Instagram (деятельность в РФ запрещена), и иностранцы приняли видео за ИИ-генерацию. Жители столицы развеяли сомнения зарубежных пользователей и подтвердили, что это реально существующие вагоны.

«Говорят, Кристофер Нолан вдохновлялся московским метро и снял фильм "Начало"», «Для кого-то это ИИ, а для кого-то обычная рутина», — пошутили в комментариях.

Пользователи из Москвы рассказали, что поезда без тамбуров с 2024 года запустили на зеленой, красной и желтой ветках метро. Новые составы также были замечены на салатовой и синей линиях.

Ранее приехавший в Москву британец обратился к врачам из-за перелома пальца на ноге. Англичанин остался под сильным впечатлением от столичной системы здравоохранения и поделился своими откровениями с подписчиками. Он похвалил быструю работу врачей, которые всего за час поставили его диагноз, наложили повязку и отпустили домой. По словам британца, на родине он бы потратил в больнице не менее восьми часов.