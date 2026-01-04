Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
04 января 2026 в 11:57

«Не надо суетиться»: глава СПЧ обратился к муфтиям насчет намазов в метро

Фадеев: муфтии должны объяснять, что намазы в метро оскорбляют религию

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Муфтии должны разъяснять мусульманам, что совершение намаза в метро по сигналу смартфона оскорбляет религию, заявил ТАСС глава СПЧ Валерий Фадеев. По его мнению, это походит на провокацию, поэтому верующим для молитвы следует находить более подходящие места, а не раскладывать коврик в общественном транспорте.

Это похоже на провокацию. И муфтии должны объяснить правоверным мусульманам, что не надо суетиться и раскладывать коврик, например, в метро, — сказал Фадеев.

Он также высказался против распространения в интернете жесткого расписания намазов с точностью до минуты, отметив, что в исламе такого правила нет. Фадеев призвал прекратить навязывание этих норм, подчеркнув, что верующий, не успевший совершить молитву вовремя, может сделать это позже, не совершая греха.

Ранее муфтии посоветовали мусульманам не совершать намазы в местах массового скопления людей. По их мнению, молиться лучше в специально отведенных для этого местах. Кроме того, муфтии призвали воздержаться от ношения никабов в общественных местах по соображениям безопасности — в них трудно идентифицировать человека.

молитвы
ислам
метро
Валерий Фадеев
муфтии
