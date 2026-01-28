Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
28 января 2026 в 21:41

В Нидерландах вспыхнул скандал из-за исламской школы

В Нидерландах правые потребовали принять меры из-за инцидента с исламской школой

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Депутаты от правой Партии свободы Герт Вилдерс и Аннетт Райер потребовали от властей Нидерландов принять меры из-за ситуации вокруг исламского лицея имени Корнелиуса Хаги в Амстердаме, сообщает De Telegraaf. По информации журналистов, местные жители жалуются на агрессивное поведение школьников и небезопасную обстановку в районе.

Парламентарии уточнили, что напряженная обстановка сложилась в столичном районе Бос-эн-Ломмер. По их словам, местные жители вынуждены постоянно бояться, а улицы «фактически перешли под контроль школьников».

Ранее журналисты рассказали, что детей сомалийских мигрантов из Финляндии принудительно отправляют в исправительные лагеря в Сомали и Кении. Таким образом, как утверждалось в материале, родители надеялись «перевоспитать» детей и отвадить их от западных ценностей.

До этого замглавы аппарата Белого дома Стивен Миллер заявил, что Европа планомерно убивает себя ошибочным подходом к некоторым аспектам политики. По мнению представителя американской администрации, европейцам стоило бы заняться энергетикой, мигрантами и инвестированием в оборонный сектор.

